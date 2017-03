“Soi” chi tiết Toyota Fortuner 2016

Sau nhiều tháng chờ đợi với liên tiếp nhiều lần rò rỉ hình ảnh trước công chúng, cuối cùng thì chiếc SUV Fortuner thế hệ mới cũng đã được Toyota chính thức trình làng tại Thái Lan. Điều khiến người ta cảm thấy phấn khích ở Fortuner 2016 không chỉ bởi đây là phiên bản kế nhiệm cho chiếc SUV cỡ trung bán chạy nhất ở nhiều nước châu Á (trong đó có Việt Nam), mà còn nhờ ngoại hình trẻ trung, bắt mắt đi kèm với nhiều cải tiến về kỹ thuật, tiện nghi và hệ thống an toàn – vốn thường được đánh giá là “nghèo nàn” trên Fortuner cũ.





Ngoại hình của Fortuner gây bất ngờ do sở hữu diện mạo hoàn toàn khác lạ so với Hilux, dù rằng thực chất cả hai mẫu xe này đều sử dụng chung hệ khung gầm. Phần mũi xe được thiết kế rất hiện đại và cứng cáp với cụm đèn pha sắc nét (dạng bóng chiếu đi kèm đèn LED ban ngày), cùng với lưới tản nhiệt với hai thanh dọc mạ chrome to bản khiến người ta dễ dàng liên tưởng tới cặp răng nanh của những loài động vật dữ dằn.

Trong khi đó, cản trước của Fortuner cũng được thiết kế lại với cụm đèn pha và khe hút gió trước khá khỏe khoắn. Một nét táo bạo khác mà đội ngũ thiết kế của Toyota “dám” đưa vào Fortuner 2016 là đường gấp khúc ở chân kính trụ C, đi kèm với chỉ mạ chrome kéo dài từ trụ A nối liền tới cửa kính sau, tạo hiệu ứng “nổi” cho phần nóc so với phần còn lại của thân xe. Cuối cùng, đóng góp vào “dung nhan” mới của xe còn phải kể tới cụm đèn hậu LED và bộ mâm lốp 265/60 R18 to khỏe.







Công bằng mà nói, ngoại hình của Fortuner mới là một sự kết hợp giữa chất lực lưỡng của đàn anh 4Runner với ngôn ngữ thiết kế L-Finesse tân thời trên các dòng SUV gần đây của Lexus. Có lẽ, đây chính là điều mà người ta kỳ vọng từ lâu ở Toyota nhưng ít ai dám ngóng chờ.





Bên cạnh đó, nội thất của xe cũng không khiến hành khách phải thất vọng sau khi đã chiêm ngưỡng ngoại thất. Cảm giác cao cấp là điều có thể thấy rõ nét hơn với bảng điều khiển bọc giả da và họa tiết chỉ khâu. Trong khi đó, cụm đồng hồ Optitron, màn hình LCD hiển thị đa thông tin và vô lăng được vay mượn từ những mẫu xe khác của Toyota như Hilux và Camry. Giống như thế hệ cũ, Fortuner 2016 cũng có thể gập hàng ghế thứ 3 sang hai bên thay vì gập phẳng xuống dưới sàn.

Có lẽ với mong muốn xóa bỏ hình tượng “bình mới rượu cũ”, Fortuner thế hệ 2016 được trang bị dải động cơ mà Toyota đã phát triển hoàn toàn mới với nhiều cải tiến mạnh. Dòng máy dầu GD lần đầu xuất hiện trên Fortuner (trước đó là Prado) bao gồm cỗ máy 1GD-FTV 2,8 lít công suất 177 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn 450 Nm từ 1.600 – 2.400 vòng/phút. Phiên bản 2GD-FTV 2,4 lít sản sinh 150 mã lực tại 3.400 vòng/phút và 400 Nm tại 1.600 – 2.000 vòng/phút.









Cả hai động cơ dầu này sẽ thay thế cho máy 2,5 và 3,0L trước đây, đi kèm hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp Common Rail và tăng áp biến thiên (Variable Nozzle Turbo). Riêng bản 2,8L còn có công nghệ tự động ngắt máy khi dừng nhằm tiết kiệm nhiên liệu.







Là phiên bản máy xăng duy nhất, động cơ 2,7 lít trước đây được cải tiến để trở nên nhẹ hơn và đi kèm hệ thống điều phối van biến thiên kép Dual VVT-i, tăng hiệu suất đốt cháy trong khi giảm ma sát. Công suất của máy xăng 2,7 lít là 166 mã lực tại 5.200 vòng/phút, còn mô-men xoắn là 245 Nm tại 4.000 vòng/phút. Những thông số này đều tăng nhẹ so với Fortuner cũ.





Tại Thái Lan, Toyota đưa ra bốn phiên bản 2.4G, 2.4V, 2.7V và 2.8V. Trong đó bản 2.4G chỉ có hộp số sàn 6 cấp trong khi các bản còn lại dùng hộp số tự động 6 cấp với lẫy sang số sau vô lăng. Duy chỉ có bản 2,8 lít có thể đi kèm tùy chọn dẫn động bốn bánh. Những trang bị truyền động này có thể thay đổi khi Fortuner đặt chân sang các quốc gia khác. Ngoài ra, hệ thống treo là loại xương đòn kép phía trước và 4 kết nối với lò xo cuộn phía sau. Các linh kiện khóa vi sai phía sau được đặt ngay trong vi sai nhằm tăng khả năng bảo vệ khi offroad.

Tại Thái Lan, phiên bản 2.4G được bán với giá 760 triệu đồng sau quy đổi và đi kèm nhiều trang bị tiện nghi như chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, gương chống chói tự động, ổ điện 220V, 3 túi khí (túi khí kép phía trước và túi khí đầu gối người lái), ổn định điện tử, kiểm soát lực kéo và khởi động ngang dốc.