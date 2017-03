Tập đoàn Thành Công và Hyundai Motor mở rộng sản xuất

Sau gần tám năm sản xuất, lắp ráp và phân phối các dòng xe du lịch của Hyundai tại Việt Nam, Hyundai Thành Công (đơn vị trực thuộc Tập đoàn Thành Công) đã chứng tỏ được tiềm lực vững mạnh cùng sự nỗ lực và quyết liệt trong bối cảnh thị trường ô tô cạnh tranh khốc liệt tại Việt Nam.





Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor - Ông Euisun Chung diện kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Phủ Chủ tịch

So với các thị trường khác trong khu vực, Hyundai Thành Công luôn có sự tăng trưởng cao nhất cùng số lượng xe bán ra thị trường lớn nhất. Trong hai năm liên tiếp 2014 và 2015, Hyundai Thành Công vinh dự được Tập đoàn Hyundai Motor trao tặng danh hiệu “Nhà phân phối của năm” (Distributor of the Year).



Với những thành tựu trên, Tập đoàn Hyundai Motor đã quyết định lựa chọn Tập đoàn Thành Công là đối tác trong khu vực để chính thức liên doanh lắp ráp các dòng xe du lịch. Hoạt động này cũng nằm trong chiến lược mở rộng sản xuất của Hyundai trên thị trường toàn cầu. Trong đó, khu vực Asean luôn được Tập đoàn Hyundai Motor đánh giá là một thị trường quan trọng và rất nhiều tiềm năng phát triển.



Lãnh đạo Tập đoàn Hyundai Motor và Tập đoàn Thành Công tại Tổ hợp sản xuất - lắp ráp Hyundai Thành Công Ninh Bình

Đây là bước đi quan trọng giúp những mẫu xe Hyundai có thể cạnh tranh với những thương hiệu khác đang chuyển dịch sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường khu vực Asean vào Việt Nam. Mặt khác, đây cũng là cơ hội giúp Tập đoàn Thành Công kết hợp cùng các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài khác phát triển được mạng lưới công nghiệp phụ trợ tại Ninh Bình.



Trong giai đoạn đầu, Liên doanh Hyundai - Thành Công tiếp tục vận hành nhà máy Hyundai Thành Công Ninh Bình hiện tại với công suất 40.000 xe/năm, đồng thời sẽ đầu tư mở rộng nhà máy, sản xuất trong tương lai gần. Nhà máy mới sẽ được chuyển giao những công nghệ sản xuất, lắp ráp hiện đại bậc nhất của Hyundai trên toàn cầu, hầu như các công đoạn đều sử dụng robot tự động, bán tự động giúp chất lượng xe xuất xưởng đồng đều, chính xác, đảm bảo theo tiêu chuẩn của Hyundai Motor.



Phó Chủ tịch Euisun Chung đánh giá cao sự đầu tư và những nỗ lực của Tập đoàn Thành Công

Với sự kiện này, cơ cấu sản phẩm xe Hyundai tại Việt Nam sẽ chuyển dịch từ tỉ trọng từ 20% xe lắp ráp CKD hiện tại (hai mẫu xe lắp ráp là Hyundai SantaFe, Hyundai Elantra) lên 70-80% CKD trong năm 2017 này và tiếp tục tăng lên trên 90% CKD trong năm 2018.



Ông Lê Ngọc Đức, TGĐ Hyundai Thành Công cho biết: “Chúng tôi vô cùng tự hào khi vượt qua các thị trường khác trong khu vực để chính thức liên doanh với Tập đoàn Hyundai Motor nhằm mở rộng lắp ráp xe Hyundai tại Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng với tiềm lực, kinh nghiệm sẵn có của Hyundai Thành Công và sự đầu tư bài bản trong giai đoạn tiếp theo cùng Tập đoàn Hyundai Motor Hàn Quốc tại tổ hợp sản xuất lắp ráp và công nghiệp phụ trợ Ninh Bình, những sản phẩm Hyundai tới đây không chỉ đảm bảo về mẫu mã, chất lượng toàn cầu mà giá thành cũng như chất lượng dịch vụ sẽ chinh phục tối đa khách hàng Việt Nam”.



Phó Chủ tịch Euisun Chung thăm quan dây chuyền lắp ráp tại Nhà máy Hyundai Thành Công Ninh Bình

Ông Byung Kwon Rhim, Phó Chủ tịch Cao cấp Phụ trách thị trường Hải ngoại Hyundai Motor chia sẻ: “Hyundai Motor rất vui mừng mở ra một chương mới cùng đối tác chiến lược - Tập đoàn Thành Công, một thị trường với rất nhiều tiềm năng phát triển. Chúng tôi cam kết cung cấp những sản phẩm mới, chất lượng tốt nhất và mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng Việt Nam”.



Trong thời gian tới, Nhà máy Hyundai Thành Công tại Ninh Bình không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước mà sẽ xuất khẩu sang các nước trọng khu vực. Nếu đáp ứng được tỉ lệ nội địa hóa tại tại khu vực nói chung và đặc biệt tại Việt Nam đạt trên 40%, những sản phẩm Hyundai khi xuất khẩu trong khối ASEAN đều được miễn thuế nhập khẩu (theo Hiệp định Thương mại Tự do AFTA).