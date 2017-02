Thăm làng hoa Cái Mơn cùng Nissan X-Trail

Cũng đã nhiều lần tôi lái xe đi chơi cùng bạn bè hay đi lái thử xe đến Long Hải, Hồ Tràm hay Kê Gà và cả Madagui se se lạnh… vì có những cung đường uốn lượn đẹp đến mê người.





Đầu xe hình chữ V của X-Trail nổi bật bên bờ sông Tiền

Thế nhưng, lần này tranh thủ dịp cuối tuần, tôi quyết định đưa gia đình cùng về quê Ngoại ở làng hoa Cái Mơn với hy vọng nhìn thấy những cánh hoa cuối cùng sau dịp tết Đinh Dậu đồng thời có dịp trải nghiệm khả năng vận hành êm ái, mạnh mẽ và tinh tế của chiếc xe Crossover 5+2 - Nissan X-Trail phiên bản cao cấp 2.0 SL.



Mạnh mẽ và êm ái trên cao tốc

Hai vợ chồng với hai bé trai (15 và 4 tuổi) và ông bà Ngoại cùng một mớ hành lý, chúng tôi rời QL1A đoạn qua Bình Chánh và lên cao tốc Sài Gòn – Trung Lương khi trời đã bừng nắng. Với sáu người trên xe và sử dụng hết ba hàng ghế, việc để hành lý cũng khá thoải mái cho chuyến đi ngắn ngày.



Nissan X-Trail nhìn từ bên hông và phía sau, liệu đủ sức thu hút ánh nhìn của bạn?

Cái thú vị đầu tiên chính là việc Nissan X-Trail sử dụng chìa khóa thông minh với nút nhấn khởi động. Bên cạnh đó, X-Trail trang bị cảm biến đóng/mở cốp sau tự động khá linh hoạt với một lần chạm. Tính năng này thật sự hữu dụng khi bạn bận tay với hành lý cồng kềnh hay có con nhỏ. Cảm biến thông minh này luôn an toàn, sẽ tự động dừng lại khi bị vật cản.





Cửa sau tự đóng mở và ngoài việc để hành lý, nó đủ rộng cho gia đình bạn thư giãn, vui chơi...

Xe tăng tốc khi vào đường cao tốc, tôi nhấn chân ga và lướt đi. Từ 80 km/giờ, lên tới 120 km/giờ, nhưng Nissan X-Trail lao đi một cách ổn định, êm ái, vô lăng cho cảm giác rất thật, thoải mái nhờ sử dụng hộp số Xtronic-CVT. Như để khoe cùng người thân, tôi chạm vào màn hình cảm ứng 6.5 inch, tiếng nhạc từ radio hay bản nhạc xuân từ bộ loa mang lại âm thanh khá trầm và rõ… Đặc biệt, mặc dù là mẫu xe Crossover nhưng X-Trail có khả năng cách âm khá tốt nhờ hệ khung gầm đã giúp loạt bỏ tiếng ồn từ lốp xe hoặc tiếng gió.





Cửa sổ trời kép Panorama trên Nissan X-Trail

Rời cao tốc, chúng tôi dừng chân ăn sáng rồi tiếp tục nhập vào QL60 nối từ ngã ba Trung Lương, đi qua Mỹ Tho để lên cầu Rạch Miễu, vào TP Bến Tre… Xe tiếp tục nhẹ nhàng qua cầu Hàm Luông theo QL60. Đường tuy hẹp, mật độ xe khá đông do tuyến quốc lộ này giờ luôn được các bác tài chọn chạy tuyến Trà Vinh, Vĩnh Long vì nhanh hơn. Xe đổ dốc cầu Hàm Luông, cả nhà tỉnh ngủ hẳn khi toàn bộ những rặng dừa xanh đặc trưng của Bến Tre, khung cảnh xanh mượt của miền quê được thu gọn trong tầm mắt. Liếc nhìn, tôi cảm nhận được đôi mắt long lanh, hạnh phúc đến lạ thường của ông bà Ngoại.





Bảng đồng hồ và màn hình cảm ứng 6.5 inch trên X-Trail

Qua thực tế, chúng tôi ghi nhận khả năng tăng tốc tức thời khi nhấn ga đầu tiên không ấn tượng lắm (có lẽ một phần là do động cơ chỉ 2.0). Thế nhưng, với động cơ tăng áp 2.0 có thể sản sinh công suất 142 mã lực và mô men xoắn cực đại 200 Nm và khi xe đã có trớn, Nissan X-Trail dễ dàng đạt tốc độ ở khoảng 90 km/giờ hay 120 km/giờ.





Ca bin rộng rãi và ghế lái không trọng lực (dành cho các phi hành gia) giúp lưu thông máu, giảm mệt mỏi cho người lái

Qua cầu Hàm Luông, xe tiếp tục đi theo QL60 trước khi rẽ phải hướng về chợ Ba Vát (tuyến đường dẫn vào thị xã Mỏ Cày Bắc, Bến Tre)… Tuyến đường tuy hạn chế tốc độ và uốn lượn nhưng phải khẳng định xe X-Trail mang lại cảm giác rất tự tin, thân xe ổn định và bám đường rất tốt. Mặc dù xe mang động cơ 2.0 nhưng đôi lần tôi giật mình vì quá tốc độ bởi khả năng tăng tốc nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ.



Không chỉ vậy, nhờ sự can thiệp của hệ thống kiểm soát vào cua chủ động, thông qua tác động lực phanh độc lập trên từng bánh xe, giúp X-Trail đạt được quỹ đạo tối ưu trong từng khúc cua. Sự can thiệp của hệ thống kiểm soát lái chủ động (ARC) trên Nissan X-Trail, sẽ tự động sinh lực phanh, điều chỉnh mô men xoắn tương ứng với mức độ gồ ghề của mặt đường. Điều này, phần nào hỗ trợ người lái, trong việc tính toán lực tác động lên chân ga, chân phanh để đảm bảo tốt nhất độ ổn định của chiếc xe khi di chuyển qua những đoạn đường xấu.

Tiện nghi và trẻ trung cùng gia đình

Xe đi qua chợ Ba Vát, hai bên đường là màu vàng của những luống hoa kiểng cúc, vạn thọ còn sót lại sau tết… Xe quẹo vào đường bê tông nhỏ để vào nhà… Đường tuy nhỏ nhưng X-Trail vẫn gọn gàng lùi vào trong sân nhà thoải mái nhờ hệ thống camera lùi thoáng rõ và sắc nét. Tụi nhỏ quanh xóm vây lấy chiếc X-Trail màu cam và suýt xoa: “xe đẹp quá”… Chiều tà, tôi cùng gia đình rời Cái Mơn trở về nhà Ngoại ở An Khánh (huyện Châu Thành, Bến Tre).



Trên phiên bản X-Trail cao cấp 2.5 SL còn trang bị hệ thống camera 360 độ

Sáng chủ nhật khi trời ửng nắng, cả nhà quyết định đi ăn sáng và cà phê ở Mekong River Restaurant nằm bên cạnh chân cầu Rạch Miễu… Bên dòng sông Tiền lộng gió, cạnh chiếc cầu dây văng dài và cao ngất ngưỡng, chiếc X-Trail càng thể hiện sự tinh tế và tiện nghi cho một gia đình hơn. Cửa sổ trời kép Panorama của Nissan X-Trail cũng mang đến cho gia đình, bọn trẻ những tiếng cười và thú vị riêng!





X-Trail nổi bật bên nhà hàng Mekong River Restaurant cạnh sông Tiền

X-Trail không quá to như chiếc SUV 7 chỗ và X-Trail không quá nhỏ so với chiếc Crossover 5 chỗ. Thế nhưng, nội thất và ngoại thất của Nissan X-Trail 5+2 mang lại cho tôi, cho bạn, cho những gia đình có nhu cầu sử dụng một tiện nghi hiện đại, nhiều công nghệ lý tưởng cho những chuyến đi an toàn, vui khỏe và thoải mái.



Và đặc biệt, Nissan X-Trail 5+2 có mức giá khá lý tưởng cho những gia đình có nhu cầu đi lu lịch, đi phượt hay nghỉ ngơi. Và đặc biệt hơn, ngay trong tháng 2 này, bạn còn được nhận khuyến mãi đặc biệt tiền mặt và quà tặng lên đến 100 triệu đồng khi quyết định rước Nissan X-Trail 5+2 về nhà…