Tháng 7, mỗi ngày Toyota bán được gần 175 xe

Trong đó, thị trường tiêu thụ chủ yếu tập trung tại miền Bắc và miền Nam, lần lượt là 2.427 xe (chiếm 47%), 2.050 xe (chiếm 40%) và thị trường miền Trung tiêu thụ 693 xe (chiếm 13%). Đây là kết quả bán hàng cao nhất từ đầu năm đến nay, thể hiện những nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất của TMV và các đại lý.



Trong tháng 7, doanh số bán của phân khúc xe du lịch đạt 3.312 xe, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Có được sự tăng trưởng ấn tượng này, một phần là nhờ sự đóng góp không nhỏ của mẫu xe Vios với doanh số bán đạt 1.890 xe, tăng gần 48% so với cùng kỳ năm 2015 và tăng 142% so với tháng 6-2016. Đây là doanh số bán dẫn đầu phân khúc xe du lịch và cũng là doanh số bán cao nhất của mẫu xe này kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 1997.



Vios tiếp tục được thị trường đón nhận tích cực và góp phần vào sự tăng trưởng của Toyota.

Cạnh đó, xe Corolla Altis với doanh số đạt 653 xe trong tháng 7 cũng tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 93% so với tháng 6-2016. Đây cũng là doanh số bán cao nhất của mẫu xe này trong nửa đầu năm 2016. Đứng thứ ba là mẫu xe Camry với doanh số đạt 372 xe.



Đối với phân khúc xe thương mại, trong tháng 7, tổng doanh số bán các mẫu xe đạt 1.858 xe. Trong đó, mẫu xe Fortuner đạt doanh số 903 xe, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015. Đặc biệt, chỉ sau hai tuần ra mắt đã có 517 xe Innova hoàn toàn mới được giao đến tay khách hàng, nâng tổng doanh số lên 702 xe Innova được bán ra trong tháng 7 (tăng 27% so với tháng 6-2016).



Chỉ sau 15 ngày ra mắt, đã có hơn 500 xe Innova hoàn toàn mới giao tận tay cho khách hàng.

Bên cạnh đó, trong danh mục các mẫu xe do TMV nhập khẩu và phân phối (CBU), mẫu xe Yaris tiếp tục dẫn đầu phân khúc với doanh số bán đạt 397 xe, tăng trưởng 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Các mẫu xe CBU khác: Hilux đạt 145 xe, Hiace đạt 40 xe, Land Prado đạt 60 xe và Land Cruiser đạt tám xe.



Với dòng xe sang Lexus, từ ngày 1-7 vừa qua, do có sự thay đổi trong chính sách về thuế đối với các dòng xe có dung tích xi lanh lớn, doanh số bán hàng của Lexus tại Việt Nam đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do vậy, trong tháng 7 vừa qua, chỉ có 24 chiếc xe Lexus được giao đến tay các khách hàng.