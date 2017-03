Tháng "cô hồn", Toyota vẫn bán 130 xe/ngày

Trong đó, thị trường miền Bắc tiêu thụ 1.529 xe (chiếm 39%), thị trường miền Nam tiêu thụ 2.017 xe (chiếm 52%) và thị trường miền Trung tiêu thụ 361 xe. Như vậy, tổng cộng trong tám tháng đầu năm 2016, tổng doanh số bán hàng do TMV sản xuất và phân phối đạt 33.931 xe, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2015.



Trong tháng 8, đứng đầu phân khúc vẫn là mẫu xe Vios với doanh số 864 xe, tiếp sau đó là mẫu xe Corolla Altis với 403 và Camry với 260 xe đã được giao đến tay người tiêu dùng. Tuy vậy, trong tháng 8, doanh số bán của phân khúc xe thương mại đạt 2.232 xe, tăng 20% so với tháng trước và tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Góp phần không nhỏ vào doanh số bán của phân khúc xe thương mại là 1.035 chiếc Innova (tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó có 935 chiếc Innova hoàn toàn mới - thế hệ đột phá 2016 (chính thức ra mắt vào ngày 18-7 vừa qua) đã được giao đến tay khách hàng. Mang thông điệp “Sang trọng, vững chãi”, Innova thế hệ đột phá 2016 được thiết kế tinh xảo và đẳng cấp hơn, gia tăng sự tiện nghi thoải mái và an toàn tối ưu. Với những đường nét góc cạnh sắc sảo trong thiết kế ngoại thất, sự tinh tế và tiện nghi trong nội thất như một chiếc xe du lịch thứ thiệt, cộng thêm không gian rộng rãi và vận hành mạnh mẽ nhưng êm ái, an toàn nhưng vẫn đảm bảo mang lại sự hứng khởi, Innova 2016 chắc chắn sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành lý tưởng không những trong công việc, kinh doanh mà còn khiến những trải nghiệm của chủ sở hữu với gia đình trở nên đáng nhớ.



Innova thế hệ đột phá 2016 đã được thị trường đón nhận tích cực.

Tiếp sau Innova, trong tháng 8, mẫu xe Fortuner cũng đạt doanh số 931 xe, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2015. Ngoài ra, trong danh mục các mẫu xe nhập khẩu, Hilux dẫn đầu phân khúc với doanh số bán 152 xe, tăng trưởng 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo, doanh số các mẫu xe khác như Yaris đạt 148 xe, Hiace đạt 36 xe, Land Prado đạt 60 xe và Land Cruiser đạt 18 xe.



Cũng trong tháng 8, mặc dù chịu ảnh hưởng của sự thay đổi trong chính sách về thuế đối với các dòng xe có dung tích xylanh lớn (có hiệu lực từ ngày 1-7), doanh số bán của Lexus vẫn đạt 55 xe.