Thích thú cùng X-Trail Premium qua 4 tỉnh miền Tây

Tết dương lịch 2018 vừa qua, sau một năm tất bật làm việc, cả nhà chúng tôi quyết định về quê ở Bến Tre thăm ông bà Ngoại kết hợp chuyến trải nghiệm mẫu xe Nissan X-Trail Premium L với cung đường xấp xỉ gần 500 km (cả đi và về)...



Quá đủ cho một gia đình nhỏ

Những chuyến đi xa, nhiều ngày thường khiến bạn phải mang theo nhiều đồ đạc, vật dụng cho cả gia đình. Thế nhưng, với Nissan X-Trail sẽ linh hoạt hơn với cách bố trí ghế ngồi 5+2, hàng ghế thứ 3 có thể gập xuống khi không sử dụng, tạo ra một không gian rộng rãi với sức chứa ấn tượng 550 lít. Gia đình tôi thỏa sức chất đầy không chỉ valy, túi xách, thùng đồ cồng kềnh mà còn cả những buồng dừa của Bến Tre mang về Sài Gòn.

Chiếc Nissan X-Trail Premium L đang dừng chân trên cao tốc Sài Gòn – Trung Lương



Chiếc Nissan X-Trail Premium L đang dừng chân trên cao tốc Sài Gòn – Trung Lương



Với X-Trail Premium L, tôi hoàn toàn không phải lo lắng đến việc sắp đồ đạc lên xe. Trang bị cảm biến cửa sau tự động giúp cả nhà dễ dàng đóng/mở cốp mà không cần chạm tay.



Thư thái & tràn ngập xúc cảm

Bỏ lại những tiếng ồn, bụi bặm, xô bồ của Sài Gòn, tôi và gia đình lên cao tốc Sài Gòn – Trung Lương hướng về miền Tây. Chiếc X-Trail Premium L lao vun vút, cảm giác vô lăng nhẹ nhàng. Xe tăng tốc 120 km/h trong sự mạnh mẽ, đầm chắc, tiếng nhạc nhờ “hệ thống âm thanh rạp hát” cùng màn hình màu 6.5 inch sử dụng hệ điều hành Android tích hợp FM/AM/MP3/AUX-in, cổng kết nối USB mang đến những phút giây thư giãn cho cả nhà.

Chiếc Nissan X-Trail Premium L trong vườn của bưởi ở Trà Vinh



Gần 40 km cao tốc, chiếc X-Trail Premium L mang lại cho người lái sự tự tin, thoải mái nhờ hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động với ba chức năng: kiểm soát lái chủ động (ARC), kiểm soát phanh động cơ chủ động (AEB) và kiểm soát vào cua chủ động (ATC).



Khoang lái rộng rãi của chiếc Nissan X-Trail Premium L



Kết thúc cao tốc Sài Gòn – Trung Lương, chiếc X-Trail Premium L đi xuyên qua thành phố Mỹ Tho trước khi vào quốc lộ 60, qua cầu Rạch Miễu. Xe lướt qua những đoạn đường gồ ghề, khúc cua, đường trơn trượt một cách nhanh chóng và tan biến cái cảm giác dằn sóc. Phóng tầm mắt xa xa với những vườn dừa xanh bóng, xe bon bon lên cầu Hàm Luông... hướng về Trà Vinh. Vùng sông nước và bóng mát rợp trời, ánh nắng của ngày đầu năm mới chiếu nhẹ qua khe cửa sổ kép Panorama cho cảm giác ấm áp, khoan thai... trong cái lạnh dịu êm của hai dàn lạnh trang bị trên chiếc X-Trail Premium L.



Cửa sổ trời rộng và dài của Nissan X-Trail Premium L



Chiếc X-Trail Premium L trang bị hệ thống điều hòa tự động với hai vùng độc lập có chức năng lọc bụi bẩn cùng hệ thống cửa gió cho hàng ghế sau giúp cả nhà có chuyến đi sẽ dễ chịu, mát mẻ, thư thái.



Đặc biệt, nhờ trang bị hệ thống điều khiển cầu điện tử thông minh 4×4-i (trên phiên bản 2.5 SV 4WD) cùng hàng loạt tính năng an toàn như: ABLS (hệ thống phanh chủ động hạn chế trượt bánh), TCS (hệ thống kiểm soát độ bám đường); HAS (hỗ trợ khởi hành ngang dốc), HDC (kiểm soát đổ đèo)… chiếc crossover X-Trail Premium L thật sự mạnh mẽ, nhẹ nhàng vượt qua những cung đường lầy lội hay những khúc cua một cách an toàn...

Một mẫu xe cao cấp, an toàn

Ngoài sự mạnh mẽ, hiện đại, trên hành trình dài cầm lái, nhờ hệ thống ghế chỉnh điện 4 hướng và ghế bọc da cao cấp nên chiếc X-Trail Premium L vẫn mang lại cho người lái cảm giác thoải mái, khỏe khoắn. Đây là mẫu ghế lái không trọng lượng “Zero Gravity” có chỉnh điện 8 hướng, lấy cảm hứng từ nghiên cứu của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ để tạo ra tư thế ngồi cân bằng, giảm thiểu mệt mỏi và mang lại cảm giác dễ chịu trong suốt hành trình dài.

Việc đóng/mở cốp xe của Nissan X-Trail Premium L vô cùng tiện lợi bằng một lần chạm



Cạnh đó, X-Trail Premium L phiên bản cao cấp có ngoại hình thiết kế hiện đại, trang bị bộ phụ kiện tinh tế, như: chụp đèn sương mù và nẹp bước chân tích hợp đèn LED, trang bị công nghệ tiện nghi và thông minh hơn. Cho nên, nếu bạn là người thích khám phá, hãy thử cầm lái chiếc crossover X-Trail Premium L phiên bản cao cấp một lần, để trải nghiệm khoảnh khắc thư giãn, thú vị đầy bất ngờ cùng gia đình.



Theo chúng tôi, ở thời điểm này, trong khi các mẫu xe như: Honda CRV có mức giá khá cao và nguồn cung khan hiếm; hay như Madza CX5 có giá bán "khá nhảy múa" theo mùa thì mẫu xe Nissan X-Trail sẽ là sự lựa chọn an toàn và hợp lý, nhất là đối với những người đang tìm kiếm một chiếc xe đẹp, sang trọng để vi vu đón Tết năm nay.

Hệ thống điều khiển cầu điện tử thông minh 4×4-i



Khả năng tiết kiệm nhiên liệu theo đăng ký của Nissan



Một tính năng khác độc đáo được trang bị trên Nissan X-Trail Premium L là hệ thống camera 3600 quan sát xung quanh xe, một tính năng lần đầu tiên trang bị trong phân khúc Crossover. Nhằm bảo vệ bạn và gia đình tối đa, X-Trail Premium L còn trang bị hệ thống 6 túi khí (đối với phiên bản 2.5L SV 4WD) và 4 túi khí (đối với hai phiên bản 2.0L SL 2WD và 2.0L 2WD)…



Ngày hôm sau, cả nhà đi thăm vườn nhà Ngoại khi nắng vừa chiếu rọi vào luống cây bưởi đang ra quả… Rời Trà Vinh, xe trực chỉ về Sài Gòn khi ngày lễ đón chào năm 2018 cũng sắp kết thúc…