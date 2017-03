TOP 10 xe bán chạy nhất thế giới 2015

Một vài trong số đó đã có những tăng trưởng ấn tượng so với năm 2014, một số mẫu xe lại sụt giảm nghiêm trọng, nhưng bất chấp điều đó vẫn duy trì được vị trí trong danh sách này.

10. Toyota RAV4

Toyota RAV4 tiếp tục là cái tên quen thuộc trong nhiều bản xếp hạng. Năm 2015, đã có 664.382 chiếc RAV4 đến tay người tiêu dùng, tăng 5,5% so với lượng xe bán ra năm 2014. Đây là 1 trong 3 mẫu xe đến từ Toyota trong bảng xếp hạng này. RAV4 phiên bản hiện tại mang thiết kế trẻ trung, hiện đại hơn so với phiên bản trước đó. Các đặc điểm nổi bật bao gồm: hệ thống đèn LED trước/sau; nội thất sang trọng; nhiều tiện ích như cửa sổ trời, chìa khóa thông minh; hệ thống giải trí đa phương tiện hỗ trợ định vị và camera lùi; động cơ 2.5L I4 DOHC tiết kiệm nhiên liệu....

9. Chevrolet Silverado

Tiếp tục khẳng định khả năng cạnh tranh của mình so với đối thủ Ford F150, số lượng Silverado bán ra năm nay đã tăng 12,9% , đạt 669.683 chiếc so với con số 593.103 hồi năm ngoái. Phiên bản thấp nhất mang tên Silverado 1500 có giá bán khoảng 27.000USD chưa thuế, có khả năng tải khủng khiếp đến 1/2 tấn nhờ động cơ V8 6.2L EcoTech3 với tổng công suất lên đến 420 mã lực và moment xoắn tối đa 620Nm.

8. Honda CR-V

Tin hay không tùy bạn, nhưng CR-V chính là mẫu xe bán chạy nhất thế giới của Honda chứ không phải Civic hay Accord. Năm nay, mẫu xe này chứng kiến sự tuột giảm về doanh số khi chỉ đạt con số 696.594 so với số lượng 714.373 chiếc CR-V bán ra năm 2014. CR-V là một mẫu xe gia đình tiện dụng và sang trọng. Nội thất được thiết gọn gàng, tiện nghi với chất liệu da, hệ thống giải trí đa phương tiện với màn hình cảm ứng 7-inch hỗ trợ kết nối Bluetooth, cổng USB... Hệ thống an toàn hiện đại với công nghệ Adaptive Cruise Control giúp đảm bảo tốc độ và khoảng cách an toàn với xe phía trước; Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường - Lane Keeping Assist System...Tạo động lực cho xe là động cơ EarthDream tiên tiến dung tích 2.4L phun nhiên liệu trực tiếp, mang đến mức công suất hợp lý 185 mã lực cùng hệ dẫn động 4 bánh thời gian thực - Realtime AWD.

7. Volkswagen Polo

Đứng thứ 7 trong danh sách này là một chiếc xe đến từ Đức, Volkswagen Polo. Tuy không được bán ở thị trường Mỹ, nhưng Polo vẫn đạt được vị trí thứ 7 với số lượng xe bán ra đạt 698.182, tăng 2,2% so với năm 2014. Điều này chứng to Polo là 1 mẫu xe khá hấp dẫn để lựa chọn, rất đáng tiếc cho người Mỹ.

6. Huyndai Elantra

Mẫu xe đến từ Hàn Quốc duy nhất trong danh sách này, Huyndai Elantra. Mẫu xe đời 2015 này trở nên phổ biến nhờ việc tái thiết kế để vẻ ngoài trông mượt mà hơn và trẻ trung hơn. Elantra đạt mức tăng trưởng 9,1% so với năm 2014, đạt mức 746.924 xe được bán ra trong năm 2015. Phiên bản 2016 của mẫu xe này đang rất được người tiêu dùng mong chờ.

5. Toyota Camry

Camry là một cái tên khá quen thuộc và gần như luôn nằm trong danh sách những mẫu xe bán chạy nhất thế giới nói chung và của Toyota nói riêng. Mẫu xe sedan gia đình này mang thiết kế đẹp mắt và sự ổn định vốn có, giúp nó đạt mức tiêu thụ 754.154 chiếc trong năm 2015, giảm 1,9% so với năm 2014.

4. Ford Focus

Tuy gặt hái được ví trí thứ 4 trong bản xếp hạng năm nay, nhưng Ford Focus có mức tăng trưởng âm. Số xe bán ra năm nay của Ford Focus giảm đến 19,4% so với năm ngoái, đạt mức 826.221 chiếc bán ra. VÌ lý do này, Focus đã rớt 2 vị trí so với cùng kỳ năm trước.

3. Ford F-150

Chiếc xe đình đám nhất hãng xe Ford khi liên tục nhiều năm liền nằm trong danh sách xe bán chạy nhất nước Mỹ. Năm nay, F-150 đã đến tay 920.172 khách hàng, tăng 1,6% so với năm ngoái.

2. Volkswagen Golf

Tăng 1 bật với năm trước, bất chấp vụ tai tiếng về lượng khí thải trong năm nay. Tổng cộng có 1.041.279 chiếc Golf được bán ra trong năm 2015, tăng 1,2%.

1. Toyota Corolla

Không có gì quá ngạc nhiên khi biết vị trí đứng đầu bảng xếp hạng này không ai khác chính là mẫu xe bán chạy nhất nhà Toyota, mẫu Corolla. Corolla đã làm được việc mà không mẫu xe nào có thể với đến trong lịch sử. Năm nay, Toyota đã bán được hơn 1,3 triệu chiếc Corolla, tăng trưởng 4,7%. Corolla tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong phân khúc.

Theo Autoguide/Danhgiaxe.com