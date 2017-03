Top 10 xe bán chạy nhất trong 'tháng 2 xám'

Mẫu sedan hạng B nước Nhật là Toyota Vios cũng bị sụt giảm doanh số từ 1.456 chiếc trong tháng trước, xuống còn 640 chiếc, ngậm ngùi ở vị trí thứ hai. Trong khi dù doanh số sụt giảm tới hơn một nửa, từ 1.027 chiếc trong tháng trước xuống còn 588 chiếc nhưng Kia Morning vẫn tiếp tục duy trì được vị trí thứ ba của mình.

Nguyên nhân của sự sụt giảm chung này phần lớn đến từ kỳ nghỉ tết Nguyên Đán kéo dài trong hai tuần vừa qua. Sự sụt giảm này duy trì ở hầu hết tất cả doanh số của các phân khúc xe trên thị trường. Cụ thể: Xe du lịch giảm 54%, xe thương mại giảm 44% và xe chuyên dụng giảm 21% so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 9.243 xe, giảm 46% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 2.475 xe, giảm 57% so với tháng trước.

Tuy nhiên so với cùng kỳ năm ngoái, tính đến hết tháng 2-2016, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 24% trong khi xe nhập khẩu giảm 24%. Với những con số này, dự đoán 2016 sẽ là năm tiếp tục bùng nổ doanh số của xe lắp ráp trong nước, riêng với xe nhập khẩu có thể là một tương lai có phần ảm đạm hơn do rào cản về cách tính thuế mới.

Theo Danhgiaxe.com