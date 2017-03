Toyota triển khai dịch vụ vệ sinh giàn lạnh điều hòa

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) vừa giới thiệu dịch vụ vệ sinh giàn lạnh điều hòa chính hãng dành cho các khách hàng khi mang xe đến bảo dưỡng, sửa chữa tại hệ thống Đại lý Toyota Việt Nam. Đây là công nghệ vệ sinh giàn lạnh điều hòa hoàn toàn mới, sử dụng máy vệ sinh tự động, dung dịch làm sạch chính hãng và có thể kiểm tra hiệu quả làm sạch qua thiết bị chụp ảnh giàn lạnh chuyên dụng.



Giàn lạnh là một thành phần của cụm điều hòa, không khí sau khi đi qua giàn lạnh sẽ được làm mát và tỏa vào trong xe. Sau thời gian dài sử dụng, bụi bẩn và hơi ẩm tích tụ trên bề mặt giàn lạnh làm giảm hiệu quả làm mát của điều hòa, phát sinh nấm mốc và vi khuẩn có hại cho hô hấp của người trên xe. Toyota khuyến nghị cần định kỳ vệ sinh giàn lạnh kể từ 30.000 km và sau mỗi 20.000 km (một lần/năm) để duy trì không khí trong lành cho xe.

Tuy nhiên, hiện công việc vệ sinh giàn lạnh điều hòa là công việc rất khó khăn và phức tạp vì nó nằm sâu trong bảng táp-lô. Phương pháp truyền thống hay được sử dụng để vệ sinh giàn lạnh phải tháo dỡ toàn bộ bảng táp-lô cùng nhiều chi tiết với thời gian kéo dài 4-6 tiếng.

Dưới đây là một số hình ảnh về máy vệ sinh giàn lạnh tự động của Toyota vừa triển khai:



Chiếc máy vệ sinh tự động giàn lạnh điều hòa



Thao tác đưa thiết bị tự động vào chuẩn bị vệ sinh giàn lạnh



Thiết bị vệ sinh tự động bắt đầu làm vệ sinh giàn lạnh



Đưa máy chụp ảnh vào để ghi nhận sự khác biệt sau khi giàn lạnh đã được vệ sinh



Máy chụp ảnh để ghi nhận kết quả sau khi vệ sinh



Khách hàng có thể so sánh kết quả trước và sau khi vệ sinh giàn lạnh từ ảnh chụp lại của máy ghi nhận

Việc ra mắt dịch vụ vệ sinh giàn lạnh điều hòa chính hãng Toyota, sử dụng máy vệ sinh tự động với thiết bị chuyên biệt có thể làm sạch tận bên trong giàn lạnh mà không cần tháo dỡ táp lô với thời gian cho một lần dịch vụ chỉ 60 phút. Dịch vụ này sử dụng dung dịch làm sạch giàn lạnh chính hãng, hoàn toàn an toàn cho kết cấu bề mặt giàn lạnh cũng như sức khỏe con người. Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội được kiểm nghiệm hiệu quả làm sạch do thiết bị có thể chụp ảnh so sánh giàn lạnh trước và sau khi làm sạch. Công nghệ vệ sinh giàn lạnh tiên tiến này đã được chứng nhận bởi Tập đoàn Toyota Nhật Bản (TMC) và đã áp dụng ở Thái Lan, Singapore, Indonesia...

Theo nghiên cứu của J.D.Power về chỉ số hài lòng trong việc bán hàng (SSI) năm 2016 tại thị trường Việt Nam, Toyota là hãng xe đứng đầu, được người dùng Việt đánh giá cao nhất về sự hài lòng trong bán hàng với 813 điểm. Khảo sát này được thực hiện từ tháng 4-2015 đến tháng 7-2016, dựa trên phản hồi của 1.655 chủ sở hữu xe mới, những khách hàng đã mua xe trong giai đoạn từ tháng 9-2015 đến tháng 7-2016.