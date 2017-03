Vios 2016 có gì mới?

Về những điểm mới, Vios 2016 trang bị động cơ mới 2NR-FE với hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép Dual VVT-i mới, tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, giảm tiếng ồn. Vios 2016 sử dụng hộp số CVT 7 cấp ảo (thay cho hộp số tự động bốn cấp phiên bản trước) giúp tăng tốc mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Điều duy nhất không thay đổi của Vios 2016 chính là mức giá (giữ nguyên như phiên bản trước) và ra mắt thêm một phiên bản mới, đó là Vios 1.5E CVT.

Ngoại thất hiện đại, năng động



Vios mới 2016 tiếp tục kế thừa phong cách hiện đại và năng động trong ngoại thất. Toàn bộ thiết kế là sự kết hợp hoàn hảo của các đường nét thiết kế chìm và nổi kéo dài xuyên suốt thân xe, tạo nên các hình khối mạnh mẽ trên từng chi tiết.



Vios 2016 có thiết kế ngoại thất trẻ trung, hiện đại

Cụm đèn trước Halogen dạng bóng chiếu (phiên bản G CVT) sở hữu thiết kế sắc sảo, cá tính và hiệu quả chiếu sáng tối ưu. Các phiên bản (G CVT, E CVT, E MT) đều được trang bị đèn sương mù phía trước giúp hỗ trợ khả năng quan sát trong điều kiện thiếu ánh sáng. Điểm mới nữa là gương chiếu hậu bên ngoài có chức năng gập và điều khiển điện, được tích hợp đèn báo rẽ. Mâm đúc hợp kim 15 inch, 8 chấu được trang bị trên phiên bản 1.5E CVT mới, tăng dáng vẻ thể thao năng động.



Nội thất sang trọng, rộng rãi

Bảng táp lô Vios mới 2016 được thiết kế hài hòa, kết hợp cùng bảng đồng hồ với thiết kế dạng 3D chia làm ba khu vực riêng biệt, rõ ràng, gia tăng cảm giác rộng rãi và thông thoáng cho người sử dụng. Vòng đồng hồ trung tâm mạ viền crôm, tích hợp màn hình hiển thị đa thông tin giúp người lái dễ dàng quan sát thông tin.



Vios 2016 có nội thất tinh tế, chăm chút và tỉ mỉ.

Ghế ngồi được bọc da và chăm chút từng đường khâu với các đường chỉ 3D tinh tế (phiên bản G). Ở xe G, bề mặt tay lái mạ bạc và bọc da, tích hợp các nút điều chỉnh hệ thống âm thanh. Trên phiên bản số tự động, đèn báo chế độ chạy tiết kiệm nhiên liệu được trang bị giúp tăng tính năng thân thiện với môi trường, đồng thời tạo ấn tượng cao cấp và sang trọng cho xe. Màn hình hiển thị đa thông tin MID được đặt ở dưới cùng của đồng hồ tốc độ.



Các trang thiết bị và tính năng khác của xe vẫn được trang bị bao gồm: cửa sổ chỉnh điện tích hợp tính năng chống kẹt, hệ thống chống trộm (xe G), điều hòa không khí tự động (trên xe 1.5G), bộ lọc không khí giúp tối đa hóa việc lọc bụi, đầu CD tích hợp AM/FM, kết nối AUX/USB và bluetooth…

Khả năng vận hành mạnh mẽ

Vios mới 2016 được trang bị động cơ 2NR-FE mới dung tích 1.5L (G CVT, E CVT và E MT) bốn xylanh thẳng hàng, 16 van DOHC, mang lại hiệu suất vận hành cao cho động cơ ở mọi địa hình với công suất cực đại 107 mã lực/6.000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 140 Nm/4.200 vòng/phút.

Đặc biệt, ở phiên bản 1.5G và phiên bản 1.5E CVT mới, Vios được trang bị hộp số vô cấp CVT với 7 cấp số ảo. Hộp số có cơ chế hoạt động ưu việt giúp xe vận hành êm ái, tăng tốc mượt mà. Hệ thống cách âm cũng được cải tiến đáng kể. Thiết kế thân xe áp dụng triệt để nguyên lý khí động học giúp chiếc xe vận hành ổn định, ngăn chặn tiếng ồn tuyệt đối.

Tính năng an toàn tối ưu

Về an toàn chủ động, Vios mới 2016 tiếp tục được trang bị: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA và hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD. Hệ thống phanh được trang bị gồm phanh đĩa thông gió cho phanh trước và phanh đĩa đặc (1.5L) hoặc phanh tang trống (1.3L) cho phanh sau.

Vios mới 2016 vẫn được trang bị túi khí cho cả người lái và hành khách phía trước. Dây đai an toàn 3 điểm ELR được trang bị cho hàng ghế phía trước có chức năng tự siết và giới hạn lực căng, đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách, móc đai an toàn ISO FIX cho trẻ em…

Vios mới 2016 có bốn màu ngoại thất: trắng, bạc, đen và nâu vàng, có mức giá bán lẻ như sau (đã bao gồm VAT): Phiên bản Vios 1.5G giá 622 triệu đồng; Phiên bản Vios 1.5E CVT: 588 triệu đồng; Phiên bản Vios 1.5E MT: 564 triệu đồng; và phiên bản Vios Limo giá 532 triệu đồng.