Vios, Altis giúp Toyota tăng trưởng bền vững

Trong đó, doanh số bán của phân khúc xe du lịch đạt 19.784 xe và phân khúc xe thương mại đạt 19.250 xe.



Vios đóng góp doanh số bán cao nhất

Trong chín tháng đầu năm 2016, trong phân khúc xe du lịch, đứng đầu trong các mẫu xe bán chạy nhất là Vios với 10.833 xe, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm tới 55% tổng doanh số của toàn phân khúc. Tiếp đó là mẫu xe Corolla Altis với doanh số bán đạt 3.653 xe, chiếm 18% doanh số trong tổng phân khúc. Tiếp sau là mẫu xe Camry với doanh số bán tính đến hết tháng 9 đạt 3.536 xe, tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 18% doanh số toàn phân khúc.



Vios, mẫu xe luôn dẫn đầu phân khúc xe du lịch hạng nhỏ.

Đối với phân khúc xe thương mại, mẫu xe Innova đạt 7.602 xe, Fortuner đạt 8.514 xe, tăng trưởng lần lượt 7% và 21% so với cùng kỳ năm 2015. Đây vẫn là hai mẫu xe của Toyota được khách hàng Việt Nam đặc biệt yêu thích. Trong chín tháng vừa qua, Innova và Fortuner luôn giữ vững vị trí dẫn đầu phân khúc với tỉ lệ lần lượt là 39% và 44% doanh số bán trong cùng phân khúc.





Hilux tiếp tục thành công sau một năm ra mắt khách hàng Việt.

Đối với xe nhập khẩu nguyên chiếc do TMV phân phối, doanh số chín tháng đầu năm đạt 4.896 xe, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, sau một năm ra mắt (10-2015) đã có 1.707 xe Hilux được giao đến tay khách hàng -những người đam mê cảm giác lái mạnh mẽ và khỏe khoắn sau tay lái trên những cung đường off-road.



Xe sang Lexus tăng kỷ lục

Trong ba quý đầu năm 2016, doanh số Lexus tại Việt Nam đạt 1.340 xe, tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 9, mặc dù bị ảnh hưởng của sự thay đổi trong chính sách về thuế đối với các dòng xe có dung tích xylanh lớn (có hiệu lực từ 1-7), doanh số bán của Lexus đạt 90 xe, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2015 và tăng 64% so với tháng 8-2016.



Các mẫu xe Lexus với động cơ tăng áp Turbo gây ấn tượng tại triển lãm vừa diễn ra ở Hà Nội.

Vừa qua, bên cạnh các mẫu xe và phiên bản hiện tại bao gồm LS460L, GS350, ES350, ES250, LX570, GX460, RX350, RX200t, NX200t… Lexus Việt Nam còn giới thiệu bốn mẫu xe với động cơ tăng áp Turbo hoàn toàn mới tại triển lãm ô tô Việt Nam (VMS) gồm: GS Turbo, NX Turbo, RX Turbo, cùng mẫu xe thể thao hai cửa hoàn toàn mới là RC Turbo.