Vios TRD 2017, thể thao và năng động hơn

Toyota Việt Nam (TMV) vừa giới thiệu phiên bản Vios TRD 2017 mới với bộ phụ kiện năng động thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng yêu mến sản phẩm này. Với thiết kế tiên tiến, trẻ trung và đậm chất thể thao, Vios TRD 2017 đã có mặt tại toàn bộ hệ thống đại lý của Toyota trên toàn quốc kể từ ngày 19-6.

Tại Việt Nam, Vios lần đầu tiên được giới thiệu vào tháng 8-2003 và sau bốn lần nâng cấp, cải tiến, mẫu xe luôn giữ vị trí dẫn đầu trong phân khúc sedan hạng vừa và nhỏ tại thị trường Việt Nam với doanh số tích lũy đạt gần 85.000 xe. Trong 5 tháng đầu năm 2017, doanh số xe Vios đã đạt 7.007 xe, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.



Phần đầu xe Vios TRD cá tính, mạnh mẽ

Mẫu Vios TRD 2017 tiếp tục kế thừa phong cách hiện đại và năng động trong ngoại thất và nội thất, được phát triển từ phiên bản Vios 1.5G. Điểm nhấn của xe đến từ phần ngoại thất với bộ phụ kiện thể thao năng động bao gồm các chi tiết chính là ốp cản trước, ốp cản sau, ốp hai bên hông xe, logo TRD, tem hông TRD, la-zăng đúc và cánh hướng gió cản sau.





Những đường gân và cánh lướt gió trên Vios TRD thu hút, lạ mắt

Về an toàn chủ động, Vios TRD 2017 được trang bị: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA và hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD. Về an toàn bị động, xe trang bị túi khí cho cả người lái và hành khách phía trước cho tất cả các phiên bản, cùng các trang thiết bị an toàn tiêu chuẩn như: dây đai an toàn ba điểm ELR được trang bị cho hàng ghế phía trước có chức năng tự siết và giới hạn lực căng, đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách khi xảy ra tai nạn, cấu trúc ghế giảm chấn thương đốt sống cổ, móc đai an toàn ISO FIX cho trẻ em… Vios TRD 2017 có phiên bản màu trắng duy nhất với giá bán: 644 triệu đồng (đã bao gồm VAT).