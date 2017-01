Volkswagen khuyến mãi “Sắm xe Đức - Rinh quà vàng”

Chương trình áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng và đặt cọc trong khoảng thời gian diễn ra chương trình, cụ thể:



- Tặng ngay 30 triệu đồng cho 30 khách hàng đầu tiên mua Volkswagen Polo Hatchback (tương đương 4% giá trị xe);

- Tặng ngay 50 triệu đồng cho 50 khách hàng đầu tiên mua Volkswagen Tiguan (tương đương 4% giá trị xe);

- Tặng 100% lệ phí trước bạ có giá trị lên đến 345 triệu đồng cho khánh hàng mua Volkswagen Touareg (tương đương 12% giá trị xe).



Chương trình khuyến mãi “Sắm xe Đức - Rinh quàng vàng” của Volkswagen.

Volkswagen là một trong ba tập đoàn xe lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu, sở hữu 12 thương hiệu nổi tiếng như: Volkswagen, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche…



Hiện Tập đoàn Volkswagen đang điều hành hoạt động của 62 nhà máy tại 14 quốc gia ở châu Âu, châu Mỹ, châu Á và châu Phi. Mỗi ngày, trên khắp thế giới có khoảng 218.800 công nhân Volkswagen tham gia sản xuất hơn 26.600 chiếc xe với hơn 70 mẫu xe khác nhau và các dịch vụ liên quan mỗi ngày. Chỉ tính riêng trong năm 2015, đã có hơn trên 5,8 triệu chiếc xe Volkswagen giao tới tay khách hàng.



Mẫu xe Passat trong một lễ ra mắt ở TP.HCM.

Với các lợi thế vượt trội về tính năng an toàn tiêu chuẩn, thân và khung xe cứng cáp, dày dặn với cảm giác lái tuyệt vời so với các mẫu xe cùng phân khúc và tùy chọn nội thất ấn tượng, các mẫu xe của Volkswagen thực sự là phương tiện đáng tin cậy cho người sử dụng so với các mẫu xe của các thương hiệu tới từ Nhật Bản và Hàn Quốc.





Các mẫu xe Volkswagen đang được bán tại Việt Nam.



Tại Việt Nam, Volkswagen Việt Nam hiện tại chính thức phân phối sáu mẫu xe: Polo với hai phiên bản sedan và hatchback; mẫu sedan hạng trung Jetta, mẫu sedan sang trọng Passat, dòng xe MPV gia đình Sharan, xe đa dụng Tiguan và đẳng cấp nhất trong gia đình Volkswagen chính là mẫu SUV hạng sang Touareg.



Trong thời gian tới Volkswagen Việt Nam sẽ tiếp tục đa dạng hóa các dòng sản phẩm, hướng đến những khách hàng trẻ tuổi với việc chính thức giới thiệu các dòng xe như Sirroco, Full-size SUV Atlas…

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng ưa chuộng những mẫu xe mạnh mẽ, bền bỉ tới từ Đức, cũng như giúp các khách hàng có cơ hội tiếp cận hệ thống bảo hành, dịch vụ và phụ tùng chính hãng của Volkswagen, Volkswagen Việt Nam đã và đang phát triển mạng lưới hệ thống đại lý trải dài từ Bắc đến Nam. Hiện tại Volkswagen Việt Nam đã đưa vào hoạt động năm đại lý chính hãng tại Hà Nội, Vinh, Nha Trang, Buôn Ma Thuột và TP.HCM.