Vui nhộn chương trình 'Toyota cùng em học An toàn GT'

Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Toyota cùng em học An toàn giao thông” (TSEP) nhằm giáo dục và nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho các em học sinh tiểu học trên cả nước được triển khai trong suốt 11 năm qua. Chương trình giao lưu năm nay tiếp tục triển khai hai hoạt động chính, gồm: “Giao lưu cấp quốc gia về đổi mới phương pháp giáo dục ATGT trong trường tiểu học dành cho giáo viên” và “Giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp quốc gia dành cho học sinh tiểu học”.





Trao cờ lưu niệm cho 10 đoàn tham gia ngày hội

Ngày hội giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp quốc gia dành cho học sinh tiểu học năm nay đã diễn ra vào ngày 18-3 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) với sự tham gia của 100 thí sinh (10 đội) đại diện cho 10 tỉnh, thành phố trên cả nước: Cao Bằng, Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Dương, Đắk Nông, Khánh Hòa, TP.HCM, Trà Vinh và Kiên Giang.





Các em tham gia phần thi kiến thức

Với mong muốn cải tiến và nâng cao hơn nữa chất lượng chương trình, năm nay các nội dung, tình huống giao thông thực tế đa dạng tiếp tục được lồng ghép trong hội giao lưu giúp các em vận dụng tốt những kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tế tham gia giao thông. Đặc biệt năm nay, chương trình cũng nhận được sự hợp tác triển khai của các đại lý TMV.





Các em tham gia phần thi vẽ tranh tập thể

Tại khu vực sân khấu chính là các phần giao lưu vô cùng sôi động và hấp dẫn của 10 đội thi. Ở nội dung thể hiện Năng khiếu, các đội đã mang đến ngày hội những thông điệp ý nghĩa về ATGT thông qua các bài thơ, hò vè quen thuộc được khéo léo phổ lại lời mới rất sáng tạo, các tiểu phẩm với lối diễn xuất tự nhiên cùng với các đạo cụ trực quan, sinh động mang tới những tiết mục sâu sắc, ý nghĩa về giáo dục ý thức tham gia giao thông an toàn.





Phần thi ghép tranh biển báo

Bên cạnh đó, nội dung Vẽ tranh theo chủ đề ATGT lại cho khán giả thấy được ở các đội tinh thần tập thể và sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý giữa các thành viên để cho ra các tác phẩm độc đáo và ý nghĩa. Đối với nội dung giao lưu Kiến thức, các đội thể hiện sự hiểu biết về luật giao thông và những kỹ năng xử lý tình huống trong thực tế giao thông.





Phần thi kỹ năng Xuyên Việt

Với chủ đề "An toàn vui bước – Mơ ước tuổi thơ", các em được đồng hành cùng hai nhân vật quen thuộc của chương trình là Rùa Canta và Thỏ Karoo tham gia các trò chơi đa dạng bao gồm 6 trò chơi được thiết kế vô cùng ấn tượng và đầy màu sắc: Toyota cùng em xuyên Việt, Nhanh nhanh bạn ơi, An toàn là đúng luật, Ghép tranh biển báo, Lá chắn an toàn và Đỏ-Vàng-Xanh. Thông qua đó, các em có cơ hội khám phá những địa danh nổi tiếng của đất nước, trải nghiệm những hình thức giao thông khác nhau của từng vùng miền, thể hiện vốn hiểu biết sâu rộng của mình về các loại đường giao thông, phương tiện di chuyển, các quy định ATGT, biển báo giao thông, đèn tín hiệu, kỹ năng xử lý các tình huống trong thực tế giao thông…





Trò chơi an toàn đúng luật

Phát biểu tại hội giao lưu, bà Đỗ Thu Hoàng - Phó Tổng Giám đốc TMV chia sẻ: “Chúng tôi thực sự vui mừng khi nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của các bạn nhỏ trên mọi miền đất nước. Chúng tôi mong rằng chương trình sẽ tiếp tục tạo ra nhiều hiệu ứng hơn nữa, không chỉ cho các em học sinh mà còn cho cả cộng đồng để cùng xây lên một xã hội an toàn hơn cho Việt Nam”.