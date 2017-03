Xe hatchback nào tốt nhất cho phụ nữ?

Lời khuyên dành cho chị em phụ nữ khi sử dụng xe hơi: Chăm sóc và bảo trì xe: 1. Chọn một chiếc xe và đại lý có chương trình chăm sóc và bảo dưỡng xe toàn diện. Ví dụ như sản phẩm bảo dưỡng định kỳ trọn gói hay dịch vụ sửa chữa lưu động, hỗ trợ xe trên đường. 2. Tìm hiểu về chiếc xe của bạn, dành thời gian để đọc sách hướng dẫn sử dụng xe nhằm trang bị cho mình kiến thức cơ bản về các bộ phận chính của xe. Làm quen với mức áp suất lốp tiêu chuẩn và các yêu cầu về lượng dầu nhớt và nước làm mát. 3. Lên lịch bảo dưỡng định kỳ, 6 tháng hoặc 10.000 km. 4. Vấn đề đèn báo hiệu, các loại đèn báo hiệu trên táp-lô và các chỉ số báo hiệu trên bảng điều khiển trung tâm như mức áp lực dầu và nhiên liệu, nhiệt độ động cơ và các vấn đề của hệ thống lái. Các đèn cảnh báo hiện màu vàng có nghĩa là lái xe cẩn trọng và tìm đến sự trợ giúp gần nhất. Các đèn cảnh báo màu đỏ có nghĩa là dừng xe ngay lập tức và khẩn trương tìm kiếm sự trợ giúp từ đại lý. 5. Chuẩn bị và luôn có sẵn các dụng cụ để sử dụng trong các tình huống khẩn cấp bao gồm cờ-lê, kích nâng ôtô, dây sạc ắc quy, cáp kéo và đèn pin. 6. Không nên trang trí nội thất xe với quá nhiều đồ chơi và vật kỷ niệm nhằm giữ cho tầm nhìn càng rõ càng tốt. Lái xe an toàn và tiết kiệm nhiên liệu: 1. Tránh mang giày cao gót, dép kẹp và sandal khi lái xe. Giày thể thao hoặc giày gót thấp và giày đế bằng là lựa chọn giúp cho bạn lái xe thoải mái và an toàn hơn. 2. Tránh để mất tập trung khi cầm lái. Không gọi điện thoại, nhắn tin, kiểm tra email hoặc trang điểm khi đang lái xe. 3. Trong các điều kiện thời tiết không thuận lợi, cần giữ khoảng cách an toàn với xe đi trước, tối thiểu là khoảng cách 3 giây. 4. Để tránh hơi nước ngưng tụ và tầm nhìn bị hạn chế, hãy đảm bảo rằng hệ thống điều hòa được duy trì khi lái xe trong điều kiện thời tiết giông bão và ẩm ướt. 5. Lái xe cẩn trọng, kiểm tra gương chiếu hậu và quan sát các làn đường để phán đoán các hướng đi của các xe xung quanh bạn. 6. Giữ bình tĩnh, đường phố và đường cao tốc không phải là đường đua cá nhân hay là nơi để nổi nóng. Hãy luôn giữ bình tĩnh và khả năng suy xét để luôn có những hành trình an toàn.