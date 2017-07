Xe Volkswagen Touareg giảm 260 triệu đồng

Ngoài mức giảm giá lớn cho Polo và Touareg, khách hàng mua xe Volkswagen (VW) còn nhận được rất nhiều khuyến mãi từ hệ thống các đại lý của VW Việt Nam trên toàn quốc như quà tặng một năm bảo hiểm, hai năm bảo dưỡng miễn phí và nhiều quà tặng đi kèm khi mua bất kỳ xe nào từ các đại lý VW Sài Gòn…





Ấn tượng với chiếc SUV Volkswagen Touareg và nhận mức giảm giá đến 260 triệu đồng

“Đây là một trong những bước đi quan trọng của chúng tôi trong việc làm mới lại hình ảnh thương hiệu của Volkswagen tại Việt Nam. Trong thời gian tới, VW Việt Nam sẽ quyết liệt đa dạng hóa sản phẩm, bắt kịp thị hiếu người tiêu dùng yêu thích các dòng xe Đức mạnh mẽ, bền bỉ, tinh tế với giá cả cạnh tranh; phát triển và cải thiện hệ thống đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền chính hãng trên toàn quốc. Song song đó, với việc đưa thêm 5 đại lý vào hoạt động, sẽ mang tới cho các khách hàng sự chăm sóc và bảo dưỡng tốt nhất, với chi phí phù hợp cho mọi đối tượng khách hàng”, ông Võ Tuấn Anh – Tổng Giám đốc mới của VW Việt Nam chia sẻ.



Dưới đây là một số hình ảnh về chiếc SUV Volkswagen Touareg, V6-FSI số tự động 8 cấp Tritronic & thể thao:



Đầu xe mạnh mẽ, cá tính



Volkswagen Touareg



Chinh phục mọi cung đường



Bộ mâm xe cá tính, quyến rủ



Ghế gập linh hoạt và khoang hành lý rộng rãi

Volkswagen được thành lập vào năm 1937 tại Đức, là một trong ba tập đoàn xe lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất ô tô lớn nhất Châu Âu, sở hữu 12 thương hiệu nổi tiếng, như: Volkswagen, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche… Thương hiệu Volkswagen biểu trưng cho sự sáng tạo, chất lượng vượt trội và sở hữu các mẫu xe đáng tin cậy.



Hiện nay, Tập đoàn Volkswagen đang điều hành hoạt động của 62 nhà máy tại 14 quốc gia tại Châu Âu, châu Mỹ, châu Á và châu Phi. Mỗi ngày, trên khắp thế giới, có khoảng gần 218.800 công nhân Volkswagen tham gia sản xuất hơn 26.600 chiếc xe với hơn 70 mẫu xe khác nhau và các dịch vụ liên quan mỗi ngày. Nhờ vào hiệu suất làm việc hiệu quả, xe của thương hiệu Volkswagen đang được tiêu thụ tại hơn 150 quốc gia trên thế giới. Với sáu triệu chiếc xe nhãn hiệu Volkswagen được giao tới tay khách hàng trong năm 2016, góp phần đưa tập đoàn Volkswagen vươn lên trở thành thương hiệu xe hơi đứng đầu thế giới.

Với các lợi thế vượt trội về tính năng an toàn tiêu chuẩn, thân và khung xe cứng cáp, dày dặn với cảm giác lái tuyệt vời so với các mẫu xe cùng phân khúc và tùy chọn nội thất ấn tượng, các mẫu xe nhập khẩu của Volkswagen thực sự là phương tiện đáng tin cậy cho người sử dụng so với các mẫu xe của các thương hiệu tới từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, các dòng xe trung và cao cấp Volkswagen được VW Việt Nam nhập khẩu và phân phối chính thức thông qua hệ thống đại lý và Trạm sửa chữa bảo dưỡng trên toàn quốc, tại Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Nha Trang và TP.HCM.

Để biết thêm chi tiết và giá xe, vui lòng truy cập website chính thức của Volkswagen Việt Nam tại địa chỉ: http://vw.com.vn, hoặc fanpage https://www.facebook.com/Volkswagen.com.vn.