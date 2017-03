Bỏ xe vi phạm luật giao thông, có bị phạt?

Hỏi:



Em bị tai nạn giao thông, lỗi là do em sai, em bị thương phải nhập viện, còn bên kia thì không bị gì hết, sau khi tai nạn công an đã làm hiện trường và hiện đang tạm giữ hai xe máy.

Sau khi em xuất viện em đã đến trình diện bên công an và em đã qua thương lượng với gia đình bên kia, gia đình bên kia đòi bồi thường thiệt hại (sửa chữa xe cho họ), em đã đồng ý. Nhưng bên kia không chịu làm giấy bãi nại nên công an không cho lấy xe ra để sửa.



Gây thiệt hại cho tài sản của người khác thì người thực hiện hành vi phải chịu trách nhiệm pháp lý nào?

Giờ em không lấy xe ra được. Nếu em bỏ xe luôn thì có được không? Làm như vậy em có vi phạm luật gì không? Và nếu em làm như vậy thì bên kia có lấy xe của họ ra được không?



Trả lời:



Theo như anh trình bày, vụ việc tại nạn giao thông có hậu quả xảy ra và lỗi được xác định là do anh. Nếu thiệt hại chỉ ở mức nhẹ, tức chưa đủ dấu hiệu để truy cứu trách nhiệm hình sự thì anh sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại với nạn nhân và trách nhiệm hành chính với Nhà nước.



Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng với nạn nhân.



Điều 604 BLDS 2005 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:



“ 1. Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.



2. Trong trường hợp pháp luật quy định người gây thiệt hại phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi thì áp dụng quy định đó”.



Hậu quả do hành vi vi phạm của anh là xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nhẹ, vậy việc anh phải bỏ chi phí để sửa xe chính là anh đang thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.



Về trách nhiệm hành chính, tùy thuộc vào hành vi vi phạm của anh mà cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định xử phạt hành chính và nghiễm nhiên anh sẽ phải thi hành quyết định này. Hiện liên quan tới vấn đề xử phạt hành chính anh có thể tham khảo tại Nghị định 171/2013/ NĐ – CP.



Anh có trình bày công an không cho lấy xe ra, anh có ý định bỏ xe của mình lại đó. Liên quan tới vấn đề này, anh bỏ xe thì trách nhiệm của anh vẫn tồn tại cho tới khi anh hoàn thiện và xe của anh sẽ được xử lý thanh lý theo quy định của pháp luật.



Vậy anh không nên có ý định như vậy. Nếu đã sai anh nên có những hành vi sửa chữa, khắc phục hậu quả. Thực hiện xong nghĩa vụ, anh vừa được nhận lại xe để đi lại, vừa được bắt đầu tính để xóa tiền sự.



Trân trọng!