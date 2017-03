Bồi thường khi gây tai nạn giao thông nhưng không lập biên bản

Hỏi:

Tôi có trường hợp muốn hỏi luật sư như sau: Vợ tôi đi xe máy, trên đúng làn đường dành cho xe thô sơ và xe máy trên cầu Vĩnh Tuy - Hà Nội. Sau đó không may có va chạm nhẹ vào đuôi một xe đạp của một người già đi phía trước. Ông già đó ngã ra, vợ tôi đã dừng lại gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện.



Người bị nạn yêu cầu đưa vào BV Việt Xô vì ông có bảo hiểm y tế ở đó hưởng 100%.

Vụ va quệt không có biên bản, không gọi CSGT đến làm việc. Khi ở bệnh viện vợ tôi đưa ông già đó đi chụp chiếu, kết quả là gẫy 1 đốt xương trong lòng bàn tay. Bác sĩ bảo chỉ cần bó bột khoảng 1 tháng là khỏi vì người này có bảo hiểm 100% lên bác sĩ bảo ở lại theo dõi thêm cũng được và điều trị bệnh phổi của ông già đó (bệnh phổi là bệnh từ đầu).

Sau đó người nhà ông già này tới yêu cầu vợ tôi đưa chứng minh nhân dân, và vợ tôi đã đưa bản photocopy. Khoảng 1 tuần đầu vợ tôi có đến thăm hỏi ở viện, vì sau đó 1 tuần có việc nên không tới nữa, hôm trước khi ra viện vợ tôi có đến chơi và bảo biếu ông 1 triệu đồng có gì ông bỏ qua vì không may va quệt là điều không ai mong muốn. Người đó đồng ý.

Hôm sau người đó gọi điện thoại cho vợ tôi đòi vợ tôi bồi thường thêm 10 triệu đồng nữa. Vợ tôi không đồng ý, ông ta doạ đưa ra công an xử lý.

Xin hỏi vợ tôi nếu không đồng ý tiếp tục bồi thường có sao không? Thứ 2: Vì không có biên bản, không có người làm chứng xác định lỗi về bên nào vợ tôi có quyền từ chối bồi thường ngay từ đầu được không? Thứ 3: Nếu mang nhau ra tòa về bồi thường chưa xác định được lỗi từ bên nào thì có cách nào để tránh phải bồi thường cho người đó không? Thứ 4: Nếu bắt buộc phải bồi thường ông già đó có phải chứng minh thiệt hại do tai nạn gây ra không? Mong luật sư tư vấn giúp.



Trả lời:

Chào anh! Cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của anh chúng tôi xin tư vấn như sau:



Thứ nhất, về mức bồi thường khi gây tai nạn giao thông.



Theo thông tin anh cung cấp, vợ anh gây ra tai nạn giao thông, gây thiệt hại về sức khỏe cho người khác, do vậy sẽ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm. Theo quy định tại Điều 609 Bộ luật Dân sự 2005:

"1. Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại.

2. Người xâm phạm sức khoẻ của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa không quá ba mươi tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định".

Thứ hai, về trách nhiệm bồi thường thiệt hại.



Vấn đề bồi thường thiệt hại sẽ do hai bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì có thể khởi kiện ra tòa án để yêu cầu bồi thường.



Để xác định trách nhiệm bồi thường, người khởi kiện cần chứng minh được hai vấn đề:



- Có hành vi vi phạm xảy ra.



- Có thiệt hại trên thực tế.



Theo thông tin anh cung cấp, vợ anh gây tai nạn nhưng không thông báo cho công an, không có biên bản điều tra hiện trường nên rất khó để chứng minh có vi phạm xảy ra. Mặt khác, để yêu cầu bồi thường, người bị thiệt hại cần đưa ra các tài liệu (hóa đơn, thang bảng lương...) làm căn cứ xác định mức bồi thường. Anh chị có thể cân nhắc về việc thỏa thuận bồi thường cho người bị thiệt hại. Nếu không chấp nhận bồi thường, bên kia có thể khởi kiện vợ anh để yêu cầu bồi thường (như phần trên đã phân tích) bên có yêu cầu phải chứng minh có hành vi vi phạm và có thiệt hại xảy ra.





Trân trọng!