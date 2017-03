Bồi thường thiệt hại khi gây ra tai nạn giao thông ?

Hỏi:

Trong lúc tham gia giao thông em có va chạm với một người đi bộ là bé trai 12 tuổi trong lúc em này băng qua đường khiến em này bị gãy một chân. Lúc đó em đang chạy quá tốc độ, còn bé trai này lúc thì qua đường nhưng không quan sát xe, và chỗ bé qua đường cũng không có vạch kẻ hay đèn báo hiệu qua đường. Xin hỏi luật sư là theo luật thì em phải bồi thường cho em này ra sao, bị phạt như thế nào? và có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không? Cảm ơn luật sư nhiều ạ!





Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Dân sự 2005

Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ vào khoản 3 Điều 623 Luật Dân sự 2005 quy định:

Điều 623. Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

3. Chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại;

b) Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Bạn không thuộc hai trường hợp trên, theo thông tin bạn cung cấp thì vụ việc của bạn do lỗi của hai bên. Vì vậy bạn phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

Về các chi phí bồi thường, được quy định rất rõ tại điều 609 Luật Dân sự 2005.

Điều 609. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại.

2. Người xâm phạm sức khỏe của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa không quá 30 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Trong trường hợp của bạn, bạn chưa nói rõ thiệt hại cụ thể của người bị thiệt hại nên mình chưa xác định được có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không. Tuy nhiên, bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu người bị đâm bị thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác.

Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến 10 năm:

a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

b) Trong khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác;

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến 15 năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.