Giữ khoảng cách an toàn khi lái xe ô tô

Khoảng cách an toàn khi lái ô tô được quy định tại Điều 12 Thông tư 91/2015/TT-BGTVT về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, khoảng cách an toàn (cự ly tối thiểu) giữa hai phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ tùy theo biển báo tốc độ trên quãng đường.



Trong trường hợp mặt đường khô ráo, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định đối với ô tô là:



Khi lái xe phải giữ khoảng cách đúng quy định để đảm bảo an toàn cho mọi người.

Tốc độ từ 60km/h, khoảng cách 35m;

Tốc độ 80km/h, khoảng cách 55m;

Tốc độ 100km/h, khoảng cách 70m;

Tốc độ 120km/h, khoảng cách là 100m.

Nếu phát hiện các phương tiện không giữ khoảng cách an toàn sẽ bị CSGT lập biên bản xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP với mức phạt từ 100.000- 200.000 đồng; Vi phạm trên đường cao tốc bị phạt tiền từ 800.000 -1.200.000 đồng.

Ngoài ra, việc không giữ khoảng cách an toàn mà gây tai nạn giao thông thì người điều khiển sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.