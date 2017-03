Hỏi về việc tạm giữ phương tiện và giấy tờ của công an xã, phường

Hỏi:



Vừa qua tôi có mượn xe của bạn đi vào buổi tối. Khi đứng hóng mát với bạn thì có lực lượng công an xã đến kiểm tra.

Do không xuất trình được giấy tờ xe nên xe được đưa về trụ sở công an xã. Công an lập biên bản tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính, giữ xe tôi đi và CMND của tôi.

Nay do xe trục trặc bên mua bán nên chưa lấy được giấy tờ ra. Tôi có sang xin bên công an cho xin lại giấy CMND vì tôi mới vào DN nên rất cần giấy tờ tùy thân nhưng bên công an không đồng ý và bảo là chỉ khi có giấy tờ xe mới giải quyết.

Xin hỏi luật sư là việc tạm giữ phương tiện là đúng nhưng giữ giấy tờ tùy thân của tôi vậy có đúng không. Trường hợp quá lâu mới lấy được giấy tờ hoặc mất giấy tờ xe thì tôi có được lấy lại CMND không?