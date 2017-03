Lái xe gây tai nạn, đã thỏa thuận bồi thường, có bị phạt không?

Mới đây, tôi lái xe ô tô xảy ra tai nạn với 1 xe máy. Hậu quả bên kia bị gãy chân. Công an xác định do hai bên đều có lỗi.Nguyên nhân là do hai bên đi ngược chiều, người ta tông vào xe tôi, trong khi đó tôi lấn vạch kẻ đường.. Công an có lập biên bản hiện trường vụ việc, nhưng hai bên thỏa thuận đền bù với nhau. Luật sư cho tôi hỏi,tôi có bị xử phạt hành chính không? (Vũ Văn Thành- Nam Định).

Ảnh minh họa

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, Hãng luật Giải Phóng (Đoàn luật sư TpHCM) trả lời như sau:

Khi tham gia giao thông người tham gia giao thông phải tuân thủ Luật giao thông đường bộ, khi vi phạm giao thông thì bị xử lý trách nhiệm theo Nghị định171/2013/CP-NĐ ngày13 ngày 11 tháng 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Trong trường hợp gây tai nạn, người điều kiển phương tiện giao thông còn chịu trách nhiệm bồi thường dân sự do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra ngay cả khi không có lỗi được quy định tại khoản 3 Điều 623 Bộ luật dân sự như sau: “Chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại;

b) Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Trường hợp của bạn đi lấn phần đường người đi ngược chiều gây tai nạn được quy định tại điểm c, khoản 7, Điều 5Nghị định171/2013/CP-NĐ như sau: “Không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; tránh, vượt không đúng quy định gây tai nạn giao thông hoặc không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông”mức phạt từ tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, ngoài ra bạn còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 02 tháng. Theo Bộ luật dân sự thì ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ do vậy khi gây tai nạn bạn hoặc chủ xe có trách nhiệm bồi thường dân sự theo khoản 3, Điều 623 Bộ luật dân sự nêu trên.

Việc bạn và gia đình bị hại đã thỏa thuận đền bù thể hiện trách nhiệm dân sự đã thực hiện xong, còn trách nhiệm hành chính bạn vẫn phải xử lý theo quy định nêu trên.

Theo Hồng Chuyên (chọn đăng)/Infonet