Lỗi ô tô đè vạch kẻ đường có bị tước giấy phép lái xe?

Hỏi:



Tôi mới được cấp giấy phép lái xe ô tô được 5 tháng, khi lưu thông trên đường, xe tôi có va chạm nhẹ với xe khác và hai bên đã tự giải quyết xong. Sau đó, tôi bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi đè vạch kẻ đường, gây tai nạn giao thông. Ngoài việc bị phạt tiền, tôi còn bị tạm giữ giấy phép lái xe hai tháng. Xin hỏi, ngoài việc bị phạt tiền, CSGT tạm giữ giấy phép lái xe như vậy có đúng không?

(hoangnhumailan@...)

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1; Điểm c khoản 12 Điều 5 Nghị định 46/2016 như sau:

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, Điểm g, Điểm h, Điểm i, Điểm k, Điểm l Khoản 2; Điểm a, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm k Khoản 3; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ, Điểm h, Điểm i Khoản 4; Điểm a Khoản 5; Điểm b, Điểm c, Điểm đ Khoản 6; Điểm a, Điểm c Khoản 7; Điểm a, Điểm đ Khoản 8 điều này.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2-4 tháng nếu gây tai nạn giao thông.