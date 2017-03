Mở cửa ô tô bất cẩn có bị xử phạt?

Mở cửa xe bất cẩn có thể gây những tai nạn thương tâm. Ảnh minh họa: Internet



Dù được xem là một động tác đơn giản nhưng việc mở cửa xe lại gắn liền các hoạt động dừng, đỗ xe và được quy định cụ thể trong Luật Giao thông đường bộ.

Điều 18 quy định về dừng xe, đỗ xe trên đường bộ; tại điểm đ nêu rất rõ "Không mở cửa xe, để cửa xe mở hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn".

Trong Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26-5-2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, tại điểm g khoản 2 Điều 5 quy định: Phạt tiền từ 300.000 đến 400.000 đồng đối với người điều khiển ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường rộng; dừng xe, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải theo chiều đi ở nơi đường có lề đường hẹp hoặc không có lề đường; dừng xe, đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường; đỗ xe trên dốc không chèn bánh; mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển ô tô thực hiện hành vi vi phạm trên mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ hai đến 4 tháng (điểm c khoản 12 Điều 5).

Về nguyên tắc, người điều khiển nên khóa trái cửa lại khi xe đang chạy để đảm bảo rằng các cửa không bị bật ra gây tai nạn cho người khác.

Do việc mở cửa ô tô gắn liền với hoạt động dừng, đỗ xe nên trước khi chú ý về việc mở cửa xe an toàn, hãy dừng, đỗ xe đúng quy định, dừng sát vỉa hè, không dừng xe ở những đường quá nhỏ, đường cấm đỗ, đường giao nhau… để không làm cản trở giao thông của các phương tiện khác và cũng để đảm bảo an toàn cho chính chiếc xe của mình. Luôn tuân thủ những quy định khi lái xe là cách đảm bảo an toàn tới mức tối đa.

Sau đó, khi muốn mở cửa xe, người điều khiển cần chú ý quan sát kỹ trước sau bằng mắt và gương chiếu hậu, thấy khu vực an toàn mới tiến hành mở cửa. Không nên bung cửa cùng một lúc mà nên mở từ từ, người ra đến đâu cửa mở đến đó.

Rất nhiều tài xế do vội vàng hoặc do thiếu hiểu biết đã thao tác mở cửa sai, dễ dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Lỗi thường gặp là sau khi dừng xe, kéo phanh tay, tắt máy, người lái xe dùng tay trái kéo khóa mở cửa, cửa sẽ bung ra nhanh mất kiểm soát.

Thao tác mở cửa đúng là tay trái giữ tay nắm cửa, tay phải kéo mở khóa. Tay trái mở hé cánh cửa, quan sát kỹ phía sau khi thấy an toàn mới mở cửa để xuống xe. Phải lưu ý, người ra đến đâu cửa mở ra đến đó chứ không được mở hết cửa cho tiện lợi.

Khi chở người trên xe, lúc dừng xe, tài xế phải nhắc nhở mọi người lưu ý khi mở cửa. Đối với những người lớn tuổi, chưa quen với việc đi ô tô hay những đứa trẻ tinh nghịch thì lái xe nên dặn mọi người ngồi yên, để tự mình xuống mở cửa cho mọi người ra ngoài. Sau đó gạt nút khóa trẻ em ở cửa sau phía bên tài xế.

Với những người ngồi phía bên phụ, nghĩa là ngồi phía trong lề đường thì thường sẽ ít nguy hiểm hơn, tuy nhiên tài xế cũng cần lưu ý mọi người vì có thể nhìn qua gương chiếu hậu bên phụ để thông báo tình hình.