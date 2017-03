Mới chặn được xe quá đát trên… giấy

Ngăn xe quá đát “nhảy” xuống sông Hiện tượng máy, phụ tùng của ô tô quá đát được gắn cho ghe tàu, vỏ lãi chở hàng, chở người ở miền Tây là khá phổ biến. Việc tận dụng như thế trong điều kiện kinh tế còn khó khăn là tạm chấp nhận. Tuy vậy, máy của ô tô đã khai thác liên tục 20-30 năm thì chất lượng kỹ thuật, độ an toàn đã giảm mạnh. Cạnh đó, các máy ô tô lại không bền, ổn định như máy thủy chuyên dùng do phải chịu thêm sự chao nghiêng, rung lắc của sóng sông, gió nước. Ghe tàu còn bươn vào vùng nước lợ, nước mặn nên máy còn mau hư hỏng, trục trặc hơn máy thủy chuyên dùng. Do vậy, Chi cục Đăng kiểm số 6 đề xuất có lộ trình buộc các loại ghe tàu nhỏ, vỏ lãi lắp máy thủy chuyên dùng để ngăn nạn máy ô tô “đổ bộ” xuống đường thủy. Song song với lộ trình này thì cũng cần sớm có quy định niên hạn với ghe tàu chở dưới 12 người và ghe tàu nhỏ chở hàng hóa nhằm loại trừ nguy cơ tai nạn do máy ô tô quá đát từ trên bộ “nhảy” xuống sông nước. Ông PHẠM NINH, Giám đốc Chi cục Đăng kiểm 6,

Cục Đăng kiểm Việt Nam