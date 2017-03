Thay đổi màu sơn xe sao cho đúng luật?

(PLO) - Có nhiều lý do để khách hàng đổi màu sơn xe: Do đặc biệt thích đối với một màu sơn nào đó, do đặc thù lĩnh vực kinh doanh, sản xuất như làm taxi, quảng cáo cho nhãn hiệu, sản phẩm nào đó, do hợp mệnh, hợp tuổi… hay đơn giản là vì muốn tân trang cho chiếc xe của mình nhìn tươi mới hơn, đẹp đẽ hơn…mà số lượng màu trên mỗi xe của các hãng sản xuất lại hạn chế.