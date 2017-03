Thủ tục đăng ký sang tên xe ô tô như thế nào?

Hỏi: Tôi có cần đi ra ngoài ấy làm thủ tục cho Công an TP Hà Nội chứng rồi tôi quay về Long An cho công an ký giấy thì tôi mới đi mua được xe không? Có cách nào khác không luật sư giúp tôi với, cảm ơn! Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Thông tư 12/2013/TT-BCA của Bộ Công an ngày 1-3-2013

Nội dung tư vấn:

Theo thông tin nhận được cho thấy bạn đang ở Long An nhưng muốn mua xe ô tô của một người bạn ở Hà nội, như vậy có hai vấn đề bạn thắc mắc đó chính là hai người khác tỉnh nhau thì thủ tục mua xe ô tô và sang tên đổi chủ được quy định như thế nào.

Thứ nhất, về vấn đề mua xe ô tô. Bạn mua ô tô của người quen thì nên theo các bước sau:

Trước hết, hai bên làm hợp đồng mua bán ô tô:

Bạn phải ra Hà Nội để gặp người quen mà bạn cần mua xe. Sau khi hai bên mua bán đã xem kỹ tình trạng xe, giấy tờ xe, kiểm tra đối tác... và hai bên đã thống nhất được giá mua bán và các điều kiện mua bán khác, trình tự mua bán sẽ như sau:

- Tốt nhất việc làm hợp đồng mua bán ô tô này được thực hiện ngay tại phòng công chứng nhà nước, có chứng thực của công chứng viên hoặc bạn có luật sư giúp. Từ khi có công chứng tư, việc này được thực hiện khá dễ dàng (trong thời gian hơn một giờ đồng hồ là xong toàn bộ).

- Thông thường bên mua thanh toán ngay 80% số tiền mua xe (hoặc có thỏa thuận khác) và sẽ được mang ngay ô tô đó về. Người bán vẫn giữ lại toàn bộ giấy tờ xe. Ngay khi đó hai bên làm hợp đồng (viết tay) có nội dung tương tự như hợp đồng mua bán ô tô theo mẫu của các phòng công chứng nhà nước. Nếu bạn chưa có mẫu hợp đồng này thì có thể tìm bài Mẫu hợp đồng mua bán ô tô ở ngay trong mục tư vấn này. Trong hợp đồng này ghi rõ: Bên bán đồng ý bán và bên mua đồng ý mua. Bên mua đã thanh toán trước số tiền là: .... Số tiền còn lại là: .... bên mua sẽ thanh toán cho bên bán sau khi có hợp đồng mua bán có công chứng. Bên bán sẽ giao giấy tờ xe ngay khi bên mua thanh toán đủ tiền theo hợp đồng.

Tiếp theo, cả hai bên tới phòng công chứng hợp đồng mua bán ô tô tại bất kỳ phòng công chứng nào. Cần chuẩn bị các giấy tờ sau: (tất cả đều là bản chính để công chứng viên kiểm tra)

1. Đăng ký ô tô.

2. Sổ đăng kiểm ô tô.

3. Bảo hiểm ô tô (nếu có).

4. CMND của cả hai vợ chồng bên bán.

5. Sổ hộ khẩu của bên bán.

6. CMND của bên mua.

7. Giấy chứng nhận kết hôn của vợ chồng bên bán.

(Nếu chưa có chồng (hoặc vợ) hoặc đã ly dị chồng (hoặc vợ) phải có các giấy tờ chứng minh việc đó)





- Mang bộ hồ sơ này đến phòng công chứng tại Hà Nội gặp công chứng viên. Công chứng viên sẽ xem bộ hồ sơ này, soạn thảo hợp đồng. Tại đây công chứng viên sẽ đọc lại hợp đồng mua bán cho cả hai bên cùng nghe, mỗi bên từng người một đọc kỹ lại hợp đồng và ký vào hợp đồng trước mặt công chứng viên. Công chứng viên ký xác nhận việc mua bán của hai bên, sau đó đóng dấu của phòng công chứng. Phí công chứng 0,01% giá trị xe + 300.000 đồng phí lưu giữ hồ sơ 20 năm.

Lúc này người bán đã có thể bàn giao toàn bộ giấy tờ xe và hợp đồng mua bán ô tô có công chứng cho người mua và người mua thanh toán nốt số tiền còn lại theo hợp đồng cho người bán.

Thứ hai, về vấn đề sang tên ô tô nhưng khác tỉnh cần những thủ tục như sau:

Hồ sơ đăng ký sang tên, đổi chủ ô tô bao gồm:

+ Giấy khai sang tên di chuyển;

+ Giấy đăng ký xe;

+ Các chứng từ hợp lệ mua bán, chuyển nhượng, thanh lý, tặng cho theo quy định. (Nếu được miễn thì cần có xác nhận miễn thuế của cơ quan thuế);

+ CMND, hộ khẩu của bên nhận chuyển nhượng xe.

+ Phải nộp lại biển số xe.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ mua bán xe, người mua xe phải đến Phòng CSGT (nơi đăng ký thường trú) làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký xe (hoặc ủy quyền cho người khác) làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký.

Như vậy, vấn đề mua xe ô tô của người quen, bạn chỉ cần ra Hà Nội để làm hợp đồng mua xe, sau đó cả hai bên tới phòng công chứng hợp đồng mua bán ô tô tại Hà Nội. Tại đây công chứng viên sẽ đọc lại hợp đồng mua bán cho cả hai bên cùng nghe, mỗi bên từng người một đọc kỹ lại hợp đồng và ký vào hợp đồng trước mặt công chứng viên. Công chứng viên ký xác nhận việc mua bán của hai bên, sau đó đóng dấu của phòng công chứng. Lúc này người bán đã có thể bàn giao toàn bộ giấy tờ xe và hợp đồng mua bán ô tô có công chứng cho người mua và người mua thanh toán nốt số tiền còn lại theo hợp đồng cho người bán. Bạn không phải quay về Long An để Công an tỉnh Long An ký giấy thì mới mua được xe. Vấn đề sang tên xe thì bạn phải về Long An và tới Phòng CSGT (nơi bạn đăng ký thường trú) để làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.