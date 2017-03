Tư vấn lấy giấy phép lái xe khi bị công an tạm giữ

Thưa luật sư em có một thắc mắc như sau ạ: Em bị công an tịch thu phương tiện khi tham gia giao thông vì lý do bằng lái bị mất do em chưa kịp làm lại lúc bị thổi phạt thì em có đưa hồ sơ gốc mình đã học lái xe và được cấp bằng lái. Nhưng phía công an giao thông họ không chấp nhận, em phải làm sao? Như vậy họ giam giữ xe của em bao nhiêu ngày? Em muốn lấy trước thời hạn thì phải làm thế nào?