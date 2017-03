Tư vấn xử phạt vi phạm giao thông đường bộ

Hỏi:

Em lên công an nộp phạt lấy xe nhưng bên công an yêu cầu người đứng tên đi cùng.Trường hợp của em là người đứng tên xe không chịu đi mà chỉ chịu làm lại giấy tờ mua bán.Vậy cho em hỏi em cầm giấy tờ mua bán(sau khi bị bắt xe mới làm lại) lên công an có được lấy xe không? Và người đứng tên có bị phạt lỗi giao xe cho người không có điều kiện sử dụng nữa không ?

Em xin cám ơn!