Xe sang tên đổi chủ: Không có giấy tờ gì vẫn làm được

Ngày 29-11, Trung tá Nguyễn Minh Quang - Phó Đội trưởng Đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (thuộc PC67), đã khẳng định nội dung trên với PV, khi thực hiện chuyên đề “Công tác đăng ký xe đối với xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe máy, xe máy điện đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người”.



Người dân đến Đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (thuộc PC67) để làm thủ tục sang tên đổi chủ. Ảnh: LÊ THOA

Theo đó, người dân đang sử dụng xe không chính chủ nhưng không còn chứng từ chuyển nhượng hay thậm chí không có giấy đăng ký xe thì cũng không cần lo lắng khi làm thủ tục sang tên, di chuyển mà chỉ cần điền đầy đủ thông tin, có ghi rõ việc mất các loại giấy tờ trên, rồi trình cơ quan đăng ký xe kiểm tra.

Trung tá Nguyễn Minh Quang khẳng định Điều 24 Thông tư số 15 Bộ Công an quy định chủ xe chỉ cần làm giấy khai đăng ký sang tên chuyển nhượng theo mẫu số 03 của Bộ Công an ban hành, có điền phần cam kết, phần xác nhận nơi cư trú của công an xã thì sẽ thì được giải quyết đăng ký. Tuy nhiên, đối với những trường hợp không có chứng từ thì chỉ giải quyết đến ngày 31-12-2016; sau thời gian này không giải quyết bất kỳ trường hợp sang tên đổi chủ nào mà chỉ xử phạt VPHC Theo Nghị định 46 về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Việc xử phạt này cũng chỉ diễn ra trong hai trường hợp: Gây ra tai nạn giao thông từ nghiêm trọng trở lên và đang làm thủ tục sang tên tại cơ quan chức năng.

Cũng theo Trung tá Quang, đối với trường hợp chủ xe, người sử dụng xe có xe không có chứng từ chuyển nhượng mà hồ sơ gốc ở dưới tỉnh thì Điều 9 Thông tư 15 ghi rõ người điều khiển xe phải tới nơi quản lý hồ sơ xe đúng theo giấy chứng nhận đăng ký xe để làm tục. Khi làm thủ tục, phải xuất trình CMND hoặc hộ khẩu.



Phó Đội trưởng Đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cũng cho biết từ trước đây Thông tư 12/2013 của Bộ cũng quy định về vấn đề này rồi. Từ khi có thông tin xử phạt xe không sang tên đổi chủ theo Nghị định 46 thì lượng xe đến đăng ký sang tên tại Đội có chiều hướng tăng lại.

Ông Quang cũng khuyên người sử dụng xe không có chứng từ chuyển nhượng nên nhanh chóng đến cơ quan chức năng đăng ký làm thủ tục sang tên trước ngày 31-12 để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình.

Cũng tại Đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (282 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh), PV ghi nhận có khá nhiều người dân đến làm thủ tục sang tên.

Chú Nguyễn Văn Hùng (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết: “Xe này chú mua từ năm 2009, người chủ trước cũng đã mất rồi, mà thói quen mình chỉ lấy cà vẹt của chủ trước mà dùng thôi chứ không đi làm thủ tục sang tên chi cho mất thời gian nhưng bây giờ theo Nghị định 46 về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì bắt buộc phải tuân theo. Ban đầu cũng hoang mang lắm nhưng đến đây chú được hướng dẫn điền vào tờ khai, cà số máy, số sườn, về công an phường xác nhận rồi lên đây nộp”.

Điều 24 Thông tư 15/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe nói rõ, nếu người sử dụng xe không có chứng từ chuyển nhượng, thậm chí không có giấy đăng ký xe thì chỉ cần ghi rõ vào tờ khai đăng ký sang tên, di chuyển…



Người dân nộp hồ sơ sang tên đổi chủ tại đây. Ảnh: LÊ THOA



Sau đó, nhận lại giấy đăng ký xe mới



Trung tá Nguyễn Minh Quang - Phó Đội trưởng Đội Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (thuộc PC67) khuyên người dân nên nhanh chóng hoàn tất thủ tục sang tên trước 31-12-2016.



Chú Nguyễn Văn Hùng (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết dù đã mua xe nhiều năm, không còn giấy tờ nhưng thủ tục sang tên hiện nay rất đơn giản.