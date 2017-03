Xử phạt đi sai làn đường khi rẽ trái?​

Hỏi:



Xin hỏi tôi rẽ trái từ đường La Thành sang đường Giảng Võ thì bị công an giao thông giao thổi phạt với lý do rẽ sai làn. Khi tôi hỏi lỗi đó, chú công an xử phạt nói: khi rẽ trái, phải rẽ theo đường làn họ vẽ ép vào bên trái, nhường đường để người khác đi.

Tôi xin hỏi việc phạt rẽ trái như vậy có đúng không? Xin cảm ơn.