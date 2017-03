(PLO) – Theo Nghị định 27/2010/NĐ-CP, Công an xã, phường, thị trấn… có thể được huy động phối hợp với CSGT tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông khi cần thiết.

Trách nhiệm tuần tra, kiểm soát của CSGT các cấp

(PLO)- Các cấp từ giám đốc công an tỉnh, phòng CSGT và công an huyện đều có những quy định phân cấp cụ thể để thực hiện việc tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông.