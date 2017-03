10 mẫu xe bị 'bỏ quên' trong năm 2016

1. Infiniti Q40

Quá khó để tìm ra một lí do rõ ràng cho việc khai tử chiếc xe thể thao sedan hạng sang này của Infiniti, tuy nhiên dường như Q40 không còn được hãng xe Nhật coi là sản phẩm quan trọng trong danh mục của mình khi mẫu Q60 IPL Convertible đang dần chiếm được sự quan tâm của khách hàng. Ngoài ra, một lí do đơn giản hơn để Infiniti tuyên bố dừng sản xuất Q40 chính là vì lí do tình hình kinh doanh không khả quan.

2. Land Rover Freelander

Người “làm cách mạng triệt để” sẽ nói Freelander đã chết, còn những ai trót đam mê những đường nét thiết kế, những triết lí kinh doanh “khác người” của hãng xe xứ sở sương mù thì sẽ nói: Freelander vẫn sống mãi… trong hình hài của Land Rover Discovery Sport.

3. Mazda5



Cái chết của Mazda5 có thể coi là lí do từ thị trường Bắc Mỹ, nơi Mazda đặt nhiều kì vọng cho chiếc Minivan cỡ nhỏ này. Vậy điều gì đã khiến chiếc xe kinh tế, tiết kiệm nhiên liệu, giá rẻ… lại không được quan tâm? Đơn giản, không người Mỹ nào muốn mua một chiếc minivan cỡ nhỏ, khi mà trong văn hóa sử dụng xe của người Mỹ - những chiếc minivan luôn phải rộng rãi, vận hành mạnh mẽ chứ không phải là một mẫu xe nho nhỏ, xinh xắn…

4. MINI Roadster / MINI Coupe



Cặp đôi này được rút khỏi danh mục sản phẩm của MINI trong một đợt “thanh lọc” tái cơ cấu sản phẩm để tìm đến những mục tiêu kinh doanh khả thi hơn, nhường chỗ cho những mẫu xe cá tính và trẻ trung hơn.

5. Mitsubishi Lancer Evolution



“Cái chết” được báo trước của Mitsubishi Lancer Evolution khi hãng xe Nhật tuyên bố 1.600 chiếc Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition cuối cùng được sản xuất và bán tại Mỹ. Đây được xem là một trong những điều đáng tiếc nhất trong số những chiếc xe cùng chung số phận. Trong số này có khoảng 600 được đưa về chính quốc, đặt dấu chấm hết cho giai đoạn thành công của mẫu xe thể thao này. Có lẽ người ta sẽ còn nhớ Mitsubishi Lancer Evolution khi mà hiếm có một chiếc xe mạnh mẽ, giá bán hợp lí và phù hợp với nhiều tầng lớp khách hàng.

6. Mercedes-Benz GLK-Class



Không chỉ đơn thuần là việc những chiếc GLK-Class sẽ được thay thế bởi những chiếc GLC-Class mới, mà những chiếc xe từng được biết đến trong bộ phim truyền hình đầy lãng mạn Sex and City sẽ được một thế hệ xe “đàn em” mới thay thế, trẻ trung và đầy sức sống hơn và mang một niềm hy vọng lớn của hãng xe Đức trong việc giành thị phần trong một phân khúc sôi động nhất hiện nay.

7. Nissan Xterra



Câu hỏi “tại sao” được đặt ra khi mà Nissan quyết định khai tử mẫu SUV Xterra khi mà chiếc xe sử dụng hệ thống khung gầm nguyên khối (body-on-frame) này đang được khá nhiều người quan tâm bởi chi phí sở hữu và tính năng vận hành khá hợp lí. Ngoài ra, một vấn đề nữa khiến không ít người ngạc nhiên khi mà Nissan loại bỏ Xterra khỏi danh mục sản phẩm của mình mà hiện chưa có một mẫu xe nào thay thế, kể cả trong những kế hoạch dài hơi.

8. Scion iQ



Có lẽ đây là lần hiếm hoi ông lớn Toyota (nắm quyền quản lí Scion) chấp nhận thất bại trong nỗ lực chiếm lĩnh thị trường Bắc Mỹ. Dường như triết lí; nhỏ gọn, vận hành linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí thấp… thực sự không là điều mà người tiêu dùng Bắc Mỹ cần đến, ít nhất là cho tới thời điểm này, kể từ khi Scion lĩnh ấn “tấn công” thị trường Mỹ năm 1999.

9. Toyota Venza



Những kết quả kinh doanh “tồi tệ” một phần do khách hàng đánh giá là không phù hợp đã khiến hãng xe Nhật Bản quyết định khai tử mẫu xe này, mặc dù khi mới ra đời, chiếc wagon sử dụng khung gầm của chiếc sedan hạng trung Camry đã được người Nhật rất kì vọng vào một chiếc xe “cho cả gia đình với rất nhiều hành lí”…

10. Honda Crosstour



Cùng số phận với mẫu Venza của Toyota đó là người đồng hương Honda với chiếc Crosstour. Dường như thị trường Bắc Mỹ không muốn "một chiếc xe làm được nhiều việc”, và người tiêu dùng không chấp nhận sử dụng một chiếc xe được “lai tạo” giữa một chiếc xe gia đình và một chiếc crossover.

Theo Như Phúc/Dân trí ( Tổng hợp)