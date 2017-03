27.500 chiếc Hyundai Genesis dính án thu hồi

Hyundai vừa công bố quyết định thu hồi 27.500 chiếc Genesis Sedan do một vấn đề liên quan đến hệ thống phanh xe. Quyết định thu hồi được đưa ra sau một cuộc điều tra do Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA) tiến hành nhắm vào Hyundai Genesis Sedan.

27.500 chiếc Hyundai Genesis Sedan nằm trong diện thu hồi thuộc các phiên bản từ 2009 đến 2012. Tất cả đều được sản xuất từ 1/4/2008 đến 16/3/2012.

Hyundai cho biết, những chiếc xe nằm trong diện phải thu hồi có thể không được bơm dầu phanh chính xác trong quá trình lắp ráp tại nhà máy. Hyundai sẽ khắc phục lỗi bằng cách thay dầu phanh cũ bằng loại mới có phụ gia chống ăn mòn.

Trước đó, NHTSA đã tiến hành điều tra 40.000 chiếc Hyundai Genesis Sedan phiên bản 2009 và phát hiện ra lỗi ở hệ thống phanh sau khi nhận 23 đơn khiếu nại từ chủ xe. Trong đó, có những vụ Hyundai Genesis Sedan đã đâm vào đuôi xe phía trước. Chủ nhân của những chiếc Hyundai Genesis Sedan khẳng định việc bơm thiếu dầu ở hệ thống phanh có thể là nguyên nhân dẫn đến lỗi trên xe.

Theo Reuters, Hyundai đã bắt đầu thực hiện chiến dịch kiểm tra và sửa chữa liên quan đến dầu phanh từ tháng 3 năm nay. Cho đến bây giờ, Hyundai đã kiểm tra và thay đầu cho khoảng 40.000 xe, chiếm khoảng 60% lượng xe Genesis Sedan nằm trong diện thu hồi.

Các đại lý của Hyundai sẽ tiến hành kiểm tra và khắc phục lỗi miễn phí cho những chiếc Genesis Sedan nằm trong diện thu hồi. Tuy nhiên, hãng Hyundai vẫn chưa đưa ra thời gian biểu cho việc thu hồi xe.

Theo AutoPro