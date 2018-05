3M khai trương trung tâm kỹ thuật khách hàng tại TP.HCM

3M và 24 năm phát triển cùng Việt Nam Là công ty đặt nền tảng trên các nghiên cứu khoa học nhằm mang lại những giải pháp giúp cho cuộc sống an toàn, tiện nghi, lành mạnh và hiệu quả hơn, 3M sở hữu hơn 60.000 sản phẩm phục vụ qua năm nhóm ngành hàng: chăm sóc sức khỏe; tiêu dùng; an toàn và hiển thị; công nghiệp; điện, điện tử và viễn thông. Có mặt tại Việt Nam hơn 24 năm, 3M đã không ngừng đầu tư vào sự phát triển của Việt Nam thông qua các dự án ưu tiên của chính phủ như: xây dựng thành phố thông minh, an toàn giao thông, chăm sóc sức khỏe và giáo dục…