An toàn cho trẻ nhỏ khi đi ô tô

Trẻ nhỏ ở mọi lứa tuổi, từ sơ sinh đến vị thành niên, đều phải thắt dây an toàn khi ngồi trên xe. Người lái xe cần có trách nhiệm đảm bảo mọi người ngồi trên xe đều thắt dây an toàn. Nếu xe không có đủ dây an toàn cho tất cả mọi người thì những trẻ nhỏ hơn ba tuổi cần phải được ưu tiên thắt dây an toàn.