Băn khoăn bằng lái ô tô số tự động

Thông tin Bộ GTVT cho biết sẽ bổ sung loại bằng lái cho xe số tự động (thường gọi là AT, viết tắt từ Automatic Transmission) đã gây ra nhiều ý kiến tranh luận trái chiều. Một cán bộ sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) ô tô góp ý thẳng: “Bộ GTVT không cần quá chi tiết, chẻ nhỏ và cấp thêm bằng lái AT nữa mà cần có giải pháp hữu hiệu hơn để đảm bảo các trường không cắt xén giờ dạy và triệt tiêu chuyện “mua” bằng”.

Tăng lựa chọn

Bà Nguyễn Thị Hương (quận Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ vừa thi lấy được bằng lái B2. “Với bằng lái này, tôi được phép lái xe số sàn nhưng do công việc phải thường xuyên đi vào khu vực trung tâm TP.HCM nên tôi đã quyết định mua xe AT để đi lại. ở những nơi đông đúc hay phải dừng xe thì thao tác xe số tự động sẽ thuận tiện hơn. Do vậy, việc cấp thêm loại bằng lái cho xe AT là cần thiết” - bà Hương nói.

Theo ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Hoàng Gia, hiện nay lượng xe AT ngày càng được sử dụng nhiều. Thực tế nhiều người chỉ có nhu cầu sử dụng xe AT thì không có lý gì bắt họ học theo chương trình xe số sàn (MT, viết tắt từ Manual Transmission) và qua kỳ thi sát hạch như đối với bằng lái cấp cho xe MT. “Tôi cho rằng việc cấp thêm loại bằng lái cho xe AT là tăng thêm lựa chọn cho người dân, đồng thời giảm thiểu TNGT nghiêm trọng xuất phát từ đạp nhầm chân ga với chân thắng xảy ra ở xe AT. Vấn đề là thiết kế chương trình, thời gian phù hợp để đảm bảo trang bị cho người học các nguyên lý, kỹ năng tối thiểu để đảm bảo an toàn” - ông Long nói.

Việc bổ sung bằng lái ô tô số tự động được cho là vượt luật nhưng không đi vào thực chất của việc giảm thiểu TNGT. Ảnh: MP

Nhưng thêm rủi ro

Một cán bộ sát hạch cấp GPLX ô tô (đề nghị không nêu tên) cho rằng việc Bộ GTVT ban hành thêm một loại bằng lái cho xe AT sẽ không đi vào thực chất vấn đề giải quyết, giảm thiểu được TNGT. Số giờ học lấy bằng lái AT sẽ giảm so với loại bằng lái hiện hành và điều này có chăng chỉ giúp giảm chi phí, thời gian cho người học. Nhưng điều cốt yếu là người học có được trang bị những kỹ năng, được “dợt” qua một số tình huống để đủ kỹ năng kiểm soát chiếc xe thì chưa được rõ ràng.

Là một người đam mê, nghiên cứu xe và tham gia nhiều cuộc thi về xe địa hình (off-road), ông Nguyễn Minh Giang, Giám đốc Công ty TNHH MTV Minh Giang (quận Thủ Đức, TP.HCM), đồng tình với ý kiến trên. Theo ông Giang, không cần phải tách bạch hai loại bằng lái vì hai loại xe này về cơ cấu hoạt động như nhau, vị trí ghế ngồi, vô lăng… giống nhau. Cái khác nhau cơ bản giữa AT và MT là ở chân côn, theo đó MT phải đạp côn còn AT thì tự động và nếu cần thiết “giảm xe điên” (do đạp nhầm chân ga với chân thắng) thì bổ sung một vài tiết học về xe AT là giải quyết được ngay. “Khi tham gia giao thông, điều bắt buộc là phải tuân thủ Luật Giao thông đường bộ. Còn sử dụngxe MT hay AT thì chỉ cần bổ sung việc dạy lái xe AT vào chương trình hiện nay là sẽ ổn chứ đâu nhất thiết phải đặt ra thêm một loại bằng lái riêng, một chương trình riêng” - Giám đốc một trung tâm dạy GPLX ô tô ở TP.HCM bổ sung.

Ý kiến của ba người vừa được nêu đều cho rằng những người lái xe MT tốt thì chỉ trong vòng vài giờ làm quen là đảm bảo điều khiển tốt chiếc xe AT nhưng ngược lại thì không đảm bảo. Họ nói: “Thực tế hiện nay thì nhiều người không phải chỉ đi mỗi chiếc xe của mình mà còn đi xe thuê, xe mượn nên nếu họ được cấp bằng lái xe AT và đến một lúc nào đó chạy xe MT thì sao? Trong khi lực lượng chức năng sẽ không thể phân biệt được người có bằng lái xe AT điều khiển xe MT (trừ khi CSGT dừng xe kiểm tra) thì điều này càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn”.