Biến xe hơi thành văn phòng di động

Nguồn điện

Ít có điện thoại di động hoặc chiếc laptop nào có thể hoạt động suốt cả ngày mà không phải nạp năng lượng dọc đường đi. May mắn thay, tài xế sẽ không phải dừng chân để sạc pin cho các thiết bị liên lạc khi chiếc xe chính là một máy phát điện di động.

Nhiều xe ôtô đã được trang bị cổng USB thích hợp cho việc sạc pin cho điện thoại. Nhưng nếu muốn nạp “năng lượng” cho máy tính xách tay (hoặc máy tính bảng) thì cần phải có thiết bị hỗ trợ có điện dung cao hơn.

Cổng kết nối

Trong thời buổi công nghệ thông tin phát triển, truy cập Internet là điều cần thiết trong công việc của mỗi người để có thể cập nhật được thông tin mỗi ngày. Việc biến chiếc xe thành văn phòng làm việc là một lợi thế khi có thể tận dụng tối đa khoảng thời gian trên xe. Hãy tưởng tượng nếu đang ở trong một khu vực mà tín hiệu Wifi, 3G kém thì chỉ cần chạy xe đến chỗ khác “căng” đầy sóng và thử kết nối lại.

Tuy nhiên, sẽ có lúc tài xế không biết rằng mình nên đi đâu. Bước đầu tiên là tìm ra những địa điểm phát Wifi miễn phí. Điều này sẽ giúp truy cập mạng nhanh hơn và kết nối ổn định hơn so với kết nối bằng di động.

Trường hợp không thể kiếm đâu ra một chỗ nào phát Wifi miễn phí, bạn sẽ cần đến thiết bị phát sóng không dây di động (wireless router) giúp online dễ dàng và chủ động. Các thiết bị này kết nối được 5-10 thiết bị có tính năng Wifi và sau khi hoạt động từ 6-10 tiếng cần được “nạp” năng lượng qua cổng USB.

Định vị toàn cầu

Bất kỳ chiến binh đường phố nào cũng trang bị cho mình hệ thống định vị toàn cầu GPS tích hợp vào bảng đồng hồ trong ôtô hoặc gắn vào kính chắn gió. Nếu công việc liên quan đến việc gặp khách hàng thường xuyên hoặc đi đến những địa điểm khác nhau trên nhiều tuyến đường thì các tùy chọn GPS hiện nay sẽ đều rất tiện lợi và hữu dụng.

GPS còn có thể làm được nhiều hơn thế như đánh dấu vị trí một nhà hàng khuyến mại trên đường đi...Ứng dụng Mile Track GPS sẽ cho phép tài xế tận dụng các thông tin thu thập được trong cả ngày “lượn” đường.

Thiết bị cơ động

Nếu luôn phải gặp tình trạng tắc đường hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày khiến người lái không thể ra khỏi xe để hoàn thành công việc thì việc dùng “chiếc bàn” kết hợp với vô lăng là một sự giải pháp lý tưởng. Chiếc bàn nhỏ cơ động có thể biến “xế” yêu thành góc làm việc hoặc thậm chí thành bàn ăn, bàn để laptop, máy tình bảng.

Bàn có thể lắp vào cạnh trên của vô lăng, đặt nghiêng xuống để dùng cho máy tính bảng, smartphone hoặc có thể lắp vào cạnh dưới vô lăng và để nằm ngang. Các loại bàn này khá đa dạng về kích cỡ nhưng đa phần có giá từ 20-30$.

Ngoài ra cũng có thể dùng tới thiết bị nhỏ nhắn như Kenu Airframe để gắn máy tính bảng hay điện thoại ở độ cao vừa với tầm nhìn. Hàng ghế sau cũng có những phụ kiện giúp gắn các thiết bị điện như kệ gắn vào điểm tựa đầu ở ghế trước tạo thành một giá đỡ cho máy tính bảng, giúp bọn trẻ xem các chương trình giải trí.

Máy in và Scan

Để “biến” xe hơi thành văn phòng di động không thể thiếu máy in và máy scan. Tuy nhiên, với lượng điện tiêu thụ từ 800 Watt trở lên, một chiếc máy in laser phổ biến có thể “thổi tung” cầu chì và khiến các thiết bị trên xe ngừng hoạt động.

Vì vậy có thể chọn loại máy in với điện áp thấp chỉ khoảng 10 Watt như HP Deskjet 3510 e-All-in-One có giá khoảng 80$. còn nếu không cần phải in các giấy tờ ngay tại chỗ thì có thể lựa chọn cách sử dụng dịch vụ in từ xa như HP ePrint hoặc Epson Connect. Những dịch vụ này cho phép truyền lệnh đến máy in tương thích ở bất cứ đâu. Chỉ cần dùng một ứng dụng trên chiếc điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc chuyển tiếp một tài liệu đến một địa chỉ email đã thiết lập, nó sẽ in tất cả những gì người dùng muốn khi đang ở trên đường, sau đó chỉ cần lấy các giấy tờ đã được in khi đến nơi.