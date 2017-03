Bốn nguyên tắc vàng để lái xe máy an toàn

* 7 nguyên nhân gây TNGT khi xe máy vượt ôtô: Vượt xe phía trước khi đang vào đường cua vòng; thiếu quan sát xung quanh (phía trước); vượt xe khi chưa đủ điều kiện an toàn (ôtô phía trước chưa nhường đường); lấn sang làn đường dành cho xe đi ngược chiều; thiếu kỹ năng dự đoán tình huống nguy hiểm; không đưa ra tín hiệu xin vượt (nháy đèn, bóp còi); chạy xe tốc độ cao. * 8 bước vượt xe an toàn: Duy trì tốc độ ổn định ở phía sau xe định vượt, giữ khoảng cách an toàn với xe định vượt; kiểm tra an toàn phía trước; kiểm tra an toàn phía sau qua gương và 2 bên bằng mắt (quay đầu qua vai); bật đèn xi nhan trái báo hiệu chuyển hướng và dịch chuyển dần sang bên trái; kiểm tra an toàn một lần nữa khi xe phía trước đã nhường đường; tăng tốc độ để vượt, giữ khoảng cách an toàn với xe bị vượt tối thiểu 2m bề ngang; trong khi vượt, dùng còi để báo hiệu cho xe bị vượt biết là bạn đang vượt; sau khi vượt xe, xin đường bên phải, kiểm tra an toàn xung quanh và chuyển hướng dần về bên phải. Phòng Lái xe an toàn, Công ty Honda Việt Nam