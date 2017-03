Các bước kiểm tra khi chọn mua xe cũ

1. Kiểm tra lịch sử của xe

Một động tác không thể thiếu khi mua xe cũ là cố gắng nắm thông tin về chiếc xe một cách đầy đủ nhất có thể. Kiểm tra đăng ký xe (cà vẹt), đăng kiểm để biết nó đã qua mấy đời chủ. Bạn cũng nên yêu cầu chủ xe cung cấp các thông tin hồ sơ bảo hiểm vật chất (nếu mua) để nắm rõ các báo cáo tai nạn nhằm loại bớt thiệt hại phát sinh về sau.

2. Kiểm tra các vết nứt, xước trên vỏ xe

Kiểm tra cả hai đầu trước và sau của chiếc xe và tìm kiếm bất kỳ vết nứt, xước hoặc các vị trí nghi ngờ vá víu. Chắn bùn và cản trước/sau là những bộ phận dễ chịu tổn thương nhất trong các va chạm đâm đụng và chúng thường làm bằng các vật liệu composite nhẹ hoặc nhựa. Vì thế, mắt thường có thể đánh giá được tình trạng sử dụng qua các vết thương hở này.Ở những xe va chạm đã qua “mông má”, dù kỹ thế nào nhưng các vị trí dễ tố cáo xe không còn nguyên vẹn là ở mép cuối phần gá nối xuất hiện các vệt sơn không đều, kém nhẵn nhụi.

3. Kiểm tra kính chắn gió

4. Đánh giá đường nét cơ thể của chiếc xe

Cúi xuống thấp và ghé mắt nhìn vào các đường chỉ chạy dọc thân xe. Các dòng này cần được thẳng và thậm chí ở tầm mắt quan sát, sơn của chiếc xe phải phản ánh màu sắc một cách bình thường. Một dòng không đều hoặc phản ánh méo mó có thể được suy luận là chiếc xe đã được sửa chữa phần vỏ, với các mức độ nặng nhẹ khác nhau.

5. Kiểm tra tay nắm cửa và khoảng trống ở mép

Các mép cửa ra vào dễ dàng tố cáo chiếc xe đã từng qua “spa” hoặc bị sử dụng bởi một người chủ ít nâng niu. Quan sát kỹ phần giao của mép cửa và cột chống. Nếu xe bình thường thì khoảng trống cần phải thẳng và thậm chí đều tăm tắp khi so chiều rộng từ trên xuống dưới . Một chiếc xe đã có thiệt hại do tai nạn sẽ có những khoảng trống không đồng đều do gò lại không đều như dập máy hoặc cửa xe đã được thay mới. Ngay cả tiếng sập khác nhau ở từng vị trí cửa cũng đáng nghi ngờ.