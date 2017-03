Cách sử dụng xe tiết kiệm nhiên liệu

Tuân thủ lịch bảo dưỡng định kỳ

Đối với nhiều lái xe có lẽ một phần vì công việc quá bận rộn không còn thời gian, phần vì ngại nên không chú ý nhiều đến lịch bảo dưỡng xe định kỳ. Tuy nhiên, đây là một thói quen vô cùng tai hại vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến “sức khỏe” về lâu dài của những chiếc xế hộp, đồng thời góp phần khiến tình trạng “hao xăng” của xe càng trở nên trầm trọng hơn. Trong khi đó, việc bảo dưỡng và chăm sóc xe thường xuyên sẽ giúp các tài xế phát hiện các bộ phận cần thay đúng hạn, ví dụ lọc gió. Thường xuyên vệ sinh và thay lọc gió bẩn có thể giảm mức tiêu hao nhiên liệu cho xe khoảng 10%, tức là nếu xe đi được 110km thì lượng xăng tiêu hao chỉ tương đương 100km. Khi đó, lái xe sẽ tiết kiệm được khoảng 2 nghìn đồng cho mỗi lít xăng, một cách tiết kiệm khá hiệu quả trong thời buổi khó khăn như hiện nay.

Bơm lốp xe đủ căng

Thay vì lắp đặt các công nghệ và thiết bị được quảng cáo là tiết kiệm xăng nhưng ít ai chứng thực được, việc giữ đúng áp suất lốp xe là một trong những phương pháp tiết kiệm nhiên liệu dễ dàng nhất. Theo cơ quan năng lượng Mỹ, lốp xe bơm đủ áp suất theo khuyến cáo của nhà sản xuất có thể giảm mức tiêu hao nhiên liệu 3%. Ngược lại, chỉ cần áp suất giảm 0,07 atm, xe sẽ ngốn xăng thêm khoảng 0,4%.

Lưu ý khi sử dụng diều hòa

Điều hòa trên ôtô là bộ phận quan trọng và cần thiết. Trời lạnh (ở các xứ ôn đới) hay nóng (các nước nhiệt đới như Việt Nam), điều hoà thường xuyên phải hoạt động hết công suất. Vì thế khi thời tiết dễ chịu, người sử dụng nên tắt điều hòa bởi có thể tiết kiệm được khoảng 10% nhiên liệu cho xe. Bên cạnh đó, người sử dụng cũng nên sử dụng điều hòa đúng cách để vừa đảm bảo sức khỏe cho người ngồi trong xe vừa tránh ngốn xăng như luôn đỗ xe chỗ trời râm mát, không bật điều hòa khi xe chưa khởi động hay điều chỉnh nhiệt độ hợp lý….

Lái xe từ tốn

Đây là cách tiết kiệm xăng tốt nhất. Thứ nhất, luôn giữ vững thái độ điềm tĩnh khi lái xe. Những ai yêu thích tốc độ, thường xuyên tăng tốc đột ngột hoặc hay phanh gấp để thử cảm giác mạnh đương nhiên sẽ không thể có mức tiêu hao nhiên liệu như ý. Theo các chuyên gia, nếu người lái tránh được những thói quen trên thì có thể làm giảm mức hao xăng đến 33%. Để so sánh, các công nghệ điều khiển van biến thiên thời gian được quảng bá rầm rộ như VVT-i kép của Toyota hay i-VTEC của Honda cũng chỉ giúp giảm mức tiêu thụ 5%.

Tiếp đó, luôn duy trì vận tốc ở mức hợp lý. Việc điều khiển xe ở tốc độ thấp, số thấp hay ở tốc độ cao đều tốn xăng nhiều hơn so với mức trung bình. Ngoài ra, phanh nhiều cũng khiến chiếc xe “khát” xăng nhiều hơn do phải tăng tốc trở lại. Do đó, hãy giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước để quá trình phanh xảy ra không quá đột ngột. Lái xe từ tốn còn giúp tăng sư an toàn, có điều, muốn thế người lái cũng phải là tay tài già, nhiều kinh nghiệm.