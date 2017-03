Chuẩn bị những gì cho "xế yêu" khi mùa mưa đến?

Nguyễn Thành Công (TP Hồ Chí Minh)



Trả lời: Theo chuyên gia lái xe ô tô an toàn Phạm Ngọc Bá (Công ty Ford Việt Nam), trời mưa và những con đường ngập nước luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho xe và người sử dụng khiến cả những tay lái cừ khôi nhất cũng phải nao núng. Do vậy, mỗi khi mùa mưa về, việc tập trung chú ý khi ra đường hoặc chuẩn bị kỹ cho chuyến đi là hết sức cần thiết. Để giúp bạn tự tin lái xe trên những con đường trơn ướt vào mùa mưa, bạn cần lưu ý một số kỹ năng để có chuyến đi an toàn.

Trước mỗi chuyến đi, bạn cần kiểm tra xe cẩn thận trước khi khởi hành, đặc biệt chú ý đến phanh, hệ thống lái, mức nhiên liệu, áp suất lốp, chiều sâu gai vỏ xe và hệ thống sấy kính. Nếu phát hiện hỏng hóc, cần sửa chữa hoặc thay thế ngay để chắc chắn rằng chiếc xế hộp luôn 100% sẵn sàng đối mặt với cơn mưa lớn.

Trong xe phải luôn có một bộ đồ nghề khẩn cấp bao gồm những vật dụng cần thiết và phù hợp với nhu cầu của bạn như: Lốp xe dự phòng, đèn pin, cầu chì, bơm lốp, nước, bộ sơ cứu và các vật dụng để gọi cứu trợ. Những bước chuẩn bị kỹ càng giúp những người lái xe tiết kiệm thời gian, chi phí dịch vụ và tránh những căng thẳng trong trường hợp xe hỏng.



Bạn cũng cần đảm bảo cần gạt nước của xe vẫn hoạt động tốt. Nếu nhận thấy chúng hoạt động không trơn tru, bạn hãy tìm cách sửa chữa hoặc thay thế ngay trước khi mùa mưa đến.

Theo Báo GTVT