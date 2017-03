'Chúi đầu, ngửa cổ' cùng Toyota Hilux ở Đồng Mô

Buổi lái thử xe vừa diễn ra vào ngày thứ Bảy cuối tháng 11 tại Đồng Mô, Ba Vì, Hà Nội nhằm chứng minh khả năng vận hành mạnh mẽ, vững chãi cùng những cải tiến tốt hơn của chiếc bán tải Hilux mới ra mắt của Toyota.





Mẫu xe Hilux mới.

Ấn tượng bất ngờ nhất đó là Hilux mới 2016 được trang bị hộp số mới (sáu cấp) và động cơ mới (nhỏ hơn) nhưng cho công suất mạnh mẽ hơn. Cụ thể, động cơ 1KD-FTV của phiên bản Hilux 3.0 L trước đây được thay thế bằng động cơ 1GD-FTV 2.8L, I4, DOHC và động cơ 2KD-FTV của phiên bản Hilux 2.5 L trước được thay thế bằng động cơ 2GD-FTV 2.4L, I4, DOHC. Thế hệ động cơ hoàn toàn mới GD-FTV được trang bị hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường dẫn chung, turbo tăng áp kết hợp Intercooler. Vì vậy, mặc dù có dung tích nhỏ hơn (2.4 L và 2.8 L) nhưng lại cho công suất và đặc biệt là mô men xoắn vượt trội hơn thế hệ động cơ cũ, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hơn.



Công suất cực đại sản sinh ra từ động cơ mới của Hilux E 2.4 L là 147 hp/3400 rpm (tăng 5 hp so với động cơ 2.5 L của phiên bản trước), trong khi đó Hilux G 2.8 L sản sinh ra 174hp/3400 rpm (tăng 13 hp so với động cơ 3.0 L của phiên bản trước). Mô men xoắn của Hilux mới cũng được gia tăng đáng kể: Đối với Hilux E 2.4 L tăng từ 343/1600~2800 Nm/rpm lên 400/1600~2000 Nm/rpm và Hilux G 2.8 L (số tự động) tăng từ 360/1600~3000 Nm/rpm lên 450/ 1600~2400 Nm/rpm.

Và để chứng minh khả năng vận hành mạnh mẽ, vững chắc hơn dù động cơ nhỏ hơn, chúng tôi được các chuyên gia Thái Lan hỗ trợ thực hiện năm bài thử xe với năm địa hình phức tạp (Off-road) gồm:



Để đảm bào an toàn trên bài thử xe off-road, PV phải đội mũ bảo hiểm trước khi được ôm vô lăng.

Bài 1: Xuống dốc, lùi ngược dốc có độ dốc gần 35 độ.





Xe lao xuống dốc có độ nghiêng gần 35 độ. Nghĩa là ở vị trí này, người lái sẽ ở tư thế chúi đầu...



Ngay khi xe vừa đổ dốc, Hilux sẽ nằm dưới hố sâu 2 m và phải leo lên.

Bài 2: Chạy vòng quanh cây với độ nghiêng sườn dốc 36 độ.





Với bài test này, bạn hình dung Hilux chạy vòng tròn quanh gốc cây có độ nghiêng 36 độ nhằm kiểm tra độ cứng và xoắn vặn thân xe.

Bài 3: Xe đi qua đoạn gập ghềnh ngắn có nhiều hố sâu 30 cm (kiểm tra độ cứng của thân xe).





Sự mạnh mẽ của Hilux khi đi qua đoạn gập ghềnh này chính là việc bạn không cần đạp ga, xe vẫn dễ dàng vượt qua.

Bài 4: Xe đi qua đoạn gập ghềnh dài (hệ thống phuộc và khung gầm duy trì độ ổn định và truyền tải lực bám đường khác nhau cho từng bánh xe 4x4 L4 only).





Hilux duy trì độ ổn định và truyền tải lực bám đường khác nhau cho từng bánh xe để vượt qua địa hình này (mặc dù lúc này một hoặc hai bánh xe đã không còn bám đường được nữa).

Bài 5: Leo dốc và dừng hẳn giữa dốc rồi leo dốc (kiểm tra độ bám đường và tính ổn định truyền động mới, khả năng tăng cường động cơ mô men xoắn và hệ thống khởi hành ngang dốc).



Chúng tôi hoàn tất hành trình thử off-road chỉ trong vài phút với chiếc Hilux phiên bản 2.8G (số tự động) một cách hứng khởi và thú vị bởi sự mạnh mẽ và vững chắc. Mặc dù ngay khi nhìn con dốc đứng đầu tiên, chúng tôi đã có phần e ngại (!). Cũng chính nhờ trang bị hệ thống gài cầu điện tử hiện đại kết hợp với khóa vi sai cầu sau giúp Hilux mới chinh phục dễ dàng các địa hình (2.8G AT&MT). Cần gài cầu thông thường được thay thế bằng công tắc gài cầu điện, do đó việc điều khiển xe trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Chức năng khóa vi sai cầu sau giúp tăng khả năng truyền lực, hỗ trợ xe vượt qua những địa hình lầy lội. Không chỉ vậy, Hilux mới 2016 được trang bị thêm camera lùi hiển thị trên màn hình DVD (phiên bản 2.8G AT) giúp tăng tính an toàn hơn.

Tiếp đó, chuyển sang phần lái thử với bài on-road, cảm giác càng phấn khích hơn khi Hilux chứng minh khả năng tăng tốc, chuyển hướng lái 90 độ hay hình chữ U hay thắng gấp trên đường trơn trượt… một cách hiệu quả, nhẹ nhàng và an toàn.

Thú vị hơn khi cả ba phiên bản của Hilux mới còn được trang bị chế độ lái ECO và chế độ POWER. Nhờ đó, người lái có thể lựa chọn chế độ lái xe phù hợp nhu cầu sử dụng của mình trên mỗi hành trình, giúp nâng cao năng suất của động cơ và giảm mức tiêu hao nhiên liệu.



Đại diện lãnh đạo Toyota Việt Nam đang giới thiệu những tính năng và cộng nghệ mới của Hilux mới.

Cả ba phiên bản Hilux đều được trang bị các công nghệ an toàn tiên tiến như ABS, EBD, BA. Hệ thống cân bằng điện tử tích hợp khả năng điều khiển ổn định khi kéo moóc (VSC & TSC) được trang bị cho xe 2.8 G AT giúp xe vận hành ổn định hơn trên các cung đường trơn trượt hay khi vào cua gấp. Phiên bản 2.8 G AT còn được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động A - TRC kiểm soát lực kéo ở tất cả bánh xe trong mọi tình huống, hệ thống khởi hành ngang dốc (HAC) và hệ thống cảnh báo phanh gấp (EBS)… Thú vị hơn, dù là xe bán tải nhưng tính năng giải trí của Hilux mới 2016 được gia tăng đáng kể với DVD, sáu loa, màn hình cảm ứng 7 inch, AM/FM, MP3/WMA, kết nối USB/AUX/Bluetooth.



Hilux mới 2016 có thêm hai màu mới là trắng ngọc trai và đỏ thẫm cùng bốn màu hiện tại gồm: cam, đen, xám và bạc. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, có nhiều cải tiến về vận hành và tính năng an toàn nhưng Hilux mới 2016 có mức giá cạnh tranh và hợp lý.