Cuối năm, uống rượu bia coi chừng bị phạt nồng độ cồn

Tối ngày 13-1, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT ĐB-ĐS (PC67) Công an TP.HCM) đã phối hợp với lực lượng CS cơ động chốt chặn tại Trạm thu phí dưới chân cầu Rạch Chiếc để kiểm tra nồng độ cồn.



CSGT tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của tài xế container khi đi qua trạm thu phí dưới chân cầu Rạch Chiếc. Ảnh: LÊ THOA



Kiểm tra tài xế ô tô...









và cả tài xế xe buýt

Đây là hoạt động nằm trong đợi ra quân cao điểm tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến đường trọng điểm trong dịp Tết Dương lịch 2017, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và các lễ hội đầu xuân. Đợt cao điểm do PC67 tổ chức từ ngày 16-12-2016 đến ngày 16-2-2017 nhằm bảo đảm cho người dân vui chơi, đi lại an toàn.

Theo đó, tại trạm thu phí, CSGT sẽ tiến hành phân luồng, hướng dẫn tất cả các xe ô tô, xe khách, taxi, xe buýt, xe tải, container sau khi đóng phí lưu thông đường bộ thì sẽ được kiểm tra nồng độ cồn. Khi phát hiện bất cứ trường hợp nào lái xe khi nồng độ cồn trong máu vượt quá giới hạn quy định sẽ bị lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý.



Trường hợp vi phạm nồng độ cồn đầu tiên trong đêm được tiến hành đo lại lần 2. Ảnh: LÊ THOA



Với nồng độ cồn đạt 0.176mg/l khí thở, người này bị Đội CSGT lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Ảnh: LÊ THOA

Trước đó, PC67 nhận định vào thời điểm trước Tết Nguyên đán, việc tổ chức liên hoan, nhậu nhẹt sẽ thường xuyên diễn ra, dẫn đến tình trạng người dân tham gia giao thông khi nồng độ cồn trong máu vượt quá giới hạn, dẫn đến việc vi phạm giao thông cũng như dễ xảy ra TNGT.





Thêm một trường hợp vi phạm nữa. với mức nồng độ cồn 0.196 mg.l khí thở. Ảnh: LÊ THOA



Với vi phạm này, Đội CSGT Rạch Chiếc đã tiến hành tạm giữ bằng lái xe 60 ngày, đưa xe ô tô về Đội và hẹn người vi phạm lên xử lý. Ảnh: LÊ THOA

Trung tá Vương Văn Nhựt – Phó Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết từ nay đến Tết Nguyên đán, Đội sẽ thực hiện nghiêm kế hoạch ra quân cao điểm của PC67, trong đó có xử lý mạnh vi phạm về nồng độ cồn. Vì vậy, Đội sẽ bố trí lực lượng CS cơ động, Công an quận 9, CA quận Thủ Đức tuần tra chốt chặn kiểm tra hành chính và xử lý nồng độ cồn. Đặc biệt, duy trì việc thực hiện kiểm tra nồng độ cồn theo phương pháp quốc tế.



Trung tá Vương Văn Nhựt cho biết đối với sẽ tăng cường kiểm tra nồng độ cồn trên Xa lộ Hà Nội đối với cả xe hai bánh và xe ô tô. Ông cũng có lời khuyên cho người tham gia giao thông dịp trước và sau Tết Nguyên đán, nên chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, đi đúng phần đường, đúng tốc độ quy định; không nên uống rượu bia khi tham gia giao thông để đảm bảo tính mạng cho mình và cho người khác.