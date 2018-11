Đội mưa mua xe tại lễ ra mắt và mở bán xe VinFast tại TP. HCM

Chính thức ra mắt tại TP.HCM từ chiều ngày 25/11, cơn bão số 9 dường như không “cản” được sự hứng thú của người dân TP.HCM đối với những sản phẩm VinFast. Bất chấp cơn mưa nặng hạt, rất đông khách hàng đã đến xem xe và ngay lập tức đặt cọc để sở hữu những sản phẩm đầu tiên của ô tô – xe máy điện thông minh thương hiệu Việt.





Nhiều khách hàng tỏ ra rất phấn khích khi được chạy thử xe máy điện thông minh Klara giữa mưa với tốc độ và sự hoạt động êm ái của những phiên bản đầu tiên hoàn thiện tại nhà máy VinFast.





Với điều kiện mưa lớn ngày 25/11, mặt đường chạy thử ngập nước, những xe máy điện thông minh Klara vẫn băng băng trên đường, vận hành vô cùng mượt mà, ổn định. Các khách hàng may mắn sở hữu những chiếc Klara đầu tiên tỏ ra tin tưởng dòng xe này chính là giải pháp an toàn đối với những trở ngại giao thông hiện nay ở TPHCM. Đồng thời đây còn là phương tiện đón đầu xu hướng giao thông xanh, an toàn với môi trường.





Bên trong TTTM Vincom Center Landmark 81, khu vực trưng bày đông kín khách đến xem và đặt mua Klara.





Riêng dòng xe ô tô với 3 sản phẩm VinFast Lux SA 2.0, VinFast Lux A 2.0 và VinFast Fadil đã hoàn toàn chinh phục người tiêu dùng miền Nam. Sơ bộ, một con số không hề nhỏ các khách hàng TP. HCM đã nhanh tay đặt mua ô tô VinFast ngay trong ngày đầu sự kiện dù vẫn chưa hề xem xe, chứng tỏ niềm tin rất lớn vào những chiếc xe “quốc tịch Việt Nam” đầu tiên được ra thị trường.





Sáng ngày 26/11, khi xe ô tô VinFast chính thức trình diện với mẫu VinFast Lux SA 2.0 đỏ, VinFast Lux A 2.0 màu xám và 3 xe VinFast Fadil đỏ, trắng, xanh, hàng ngàn khách hàng đã đổ dồn về khu vực trưng bày xe và trầm trồ trước diện mạo hoàn hảo của từng mẫu xe. Nhiều khách hàng từ Vũng Tàu, Đồng Nai và các khu vực lân cận đã vượt quãng đường khá xa để đến xem xe và quyết định đặt mua ngay vì “quá xứng đáng để tự hào với một chiếc ô tô thương hiệu Việt và ưu đãi rất…ngọt”.





Vừa khoe giấy chứng nhận “một trong những khách hàng đầu tiên sở hữu ô tô thương hiệu Việt”, một khách hàng lớn tuổi hào hứng cho biết, ngay khi đến Vincom Center Landmark 81 xem xe, bác và con gái đã quyết định đặt ngay xe VinFast Lux A 2.0 phiên bản màu xám. “Nhìn thông số là đã thấy rõ ràng dòng xe này ngang ngửa những thương hiệu xe sang của thế giới hiện nay tại Việt Nam nhưng giá thành rất hấp dẫn hơn nhiều. Tôi quan tâm nhất đến công năng xe khi sử dụng nên chọn mua VinFast ngay lập tức”.





Trong sáng ngày 26/11, một dân chơi xe nổi tiếng ở TP.HCM “bật mí”, anh đã sẵn sàng đặt mua 12 chiếc ô tô VinFast ngay tại sự kiện. Rõ ràng, không chỉ chinh phục khách hàng với ngoại thất và vẻ ngoài đẳng cấp, dựa trên các thông số và tốc độ hoàn thiện sản phẩm của VinFast, hãng này đang được khách hàng đón nhận vô cùng tích cực.





Các sản phẩm ô tô – xe máy VinFast sẽ tiếp tục ra mắt khách hàng miền Nam từ nay cho đến hết ngày 28/11 tại Khu đô thị Vinhomes Central Park. Tại sự kiện, khách hàng có thể đặt mua trực tiếp các sản phẩm xe ô tô Việt đẳng cấp quốc tế với giá tốt nhất bằng việc ký thủ tục thỏa thuận đặt mua xe ngay tại khu vực trưng bày xe.







Khách hàng cũng có thể đặt mua xe tại các showroom VinFast trong các Trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc hoặc qua trang Thương mại điện tử Adayroi.com của Tập đoàn Vingroup từ ngày 20/11/2018. Danh sách các showroom VinFast được đăng tải trên trang web của công ty vinfast.vn. Mức đặt cọc cho mỗi xe Fadil là 20 triệu đồng, cho Lux là 50 triệu đồng.