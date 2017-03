Đưa công nghệ cao lên xe hơi

Theo đó những chiếc xe hơi trong tương lai có thể kết nối với nhiều thiết bị công nghệ, thậm chí là có cả hệ điều hành.

Nhiều khả năng hãng xe Audi sẽ đưa hệ điều hành Android của Google lên xe hơi của mình. Theo đó Android sẽ chạy thẳng trên phần cứng được lắp đặt vào xe hơi, thay vì chạy trên smartphone. Hệ thống Android được lắp đặt trên xe hơi Audi sẽ cho phép người lái truy cập vào các tính năng định tuyến, giải trí và liên lạc không khác gì so với các thiết bị di động thông thường. Trước đó, Apple tung ra chiến dịch “iOS bên trong xe hơi” nhằm liên kết với một số nhà sản xuất xe lớn. Dự kiến trong năm 2014 sẽ có khoảng 10 nhà sản xuất tham gia vào “iOS in the car”, biến iPhone trở thành trung tâm xử lý của xe hơi.





Trong tương lai gần, chủ nhân của xe hơi chỉ cần nhìn đồng hồ là có thể biết được tình trạng của xe mình.

Bên cạnh đó, việc kết nối điều khiển cũng được các nhà sản xuất hết sức quan tâm. Trước đó, hãng xe Mercedes-Benz hé lộ kế hoạch giúp người lái kết nối liên tục với chiếc xe của mình. Công nghệ này được tích hợp trong một chiếc đồng hồ đeo tay, nó sẽ kết nối với ô tô thông qua Internet và đưa ra những phản hồi về tình trạng hiện tại cũng như những thông báo quan trọng liên quan đến khả năng vận hành của chiếc xe. Chiếc đồng hồ đeo tay này được phát triển và chế tạo bởi Pebble Technology, hãng sản xuất smartwatch nổi tiếng ở Silicon Valley. Khi người sử dụng đang ở xa chiếc xe của mình, chỉ cần đeo chiếc đồng hồ vào là bạn có thể biết được những thông tin cơ bản như mức nhiên liệu, trạng thái khóa cửa, vị trí xe.

TÂM BẢO