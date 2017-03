Đừng để tài xế ngủ gật sau tay lái

Hơn 50% TNGT là do tài xế ngủ gật Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh Long An, kể từ khi cao tốc TP.HCM - Trung Lương đưa vào sử dụng, đoạn cao tốc đi qua địa bàn tỉnh này (gần 30 km) đã xảy ra 212 vụ TNGT, làm chết 33 người, bị thương 149 người. Qua phân tích, Ban ATGT tỉnh Long An đánh giá có đến 76% các vụ TNGT xảy ra vào ban đêm, trong đó hơn 50% trường hợp là do các tài xế ngủ gật.