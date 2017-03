EcoBoost: Thành tựu lớn của Ford trong thập kỉ

Trong khi giá năng lượng liên tục tăng cao, chính phủ khắp nơi yêu cầu giảm khí thải và tiết kiệm nhiên liệu thì Ford cho ra đời động cơ EcoBoost. Về cơ bản, EcoBoost là dòng động cơ phun xăng trực tiếp với bộ tăng áp tích hợp do Ford sản xuất. Ford hợp tác nghiên cứu sản xuất với FEV Engineering và ra mắt sản phẩm đầu tiên vào năm 2009. Lúc đó, Ford chỉ sản xuất động cơ EcoBoost V6 3.5L dành cho thị trường Bắc Mỹ. Sau đó, các dòng động cơ dung tích nhỏ hơn lần lượt ra đời, bao gồm loại 1.0, 1.5/1.6L và 2.0L. Tính đến cuối 2013, 80% dòng xe Ford sẽ lắp loại động cơ này.

CEO Ford, Alan Mulally thể hiện tình yêu với động cơ EcoBoost 1.0L

Dòng động cơ tăng áp này gặt hái thành công bởi khả năng vận hành linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu trong khi vẫn đạt được công suất và sức kéo ngang ngửa với các dòng động cơ nạp khí tự nhiên có dung tích lớn hơn. Thực tế, công nghệ phun xăng trực tiếp GDI kết hợp với turbo tăng áp giúp động cơ Ecoboost cải thiện công suất, giảm 20% mức tiêu hao nhiên liệu và 15% lượng khí thải độc hại ra môi trường.

Cả hệ thống turbo và phun xăng trực tiếp được kết hợp với Hệ thống nạp điều khiển điện tử Ti-VCT. Đây là hệ thống cho phép thay đổi thời điểm đóng, mở các xupap nạp và thải các xupap có thể đóng, mở sớm hay trễ hơn một chút.Từ đó giúp nâng cao hiệu quả làm việc của động cơ, giảm được mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải độc hại ra môi trường.

Kích thước chỉ bằng tờ giấy A4, nặng 97 kg đem lại nhiều lợi thế cho động cơ EcoBoost 1.0L

Trong gia đình của EcoBoost, động cơ giành chiến thắng vang dội nhất là dòng động cơ 1.0L. Hai giải “Best New Engine” và “Best Engine Under 1.0L” trao cho động cơ 1.0L đánh dấu lần đầu tiên Ford có góp mặt trong lịch sử 13 năm của giải thưởng "International Engine of the Year". Với kiểu động cơ 1.0L, công nghệ Ford EcoBoost là ví dụ tiêu biểu cho việc giảm dung tích động cơ nhưng vẫn đảm bảo đạt được những chỉ số cao nhất từ trước đến nay.

Động cơ EcoBoost chỉ có 3 xy-lanh, dung tích 1.0L với kích thước bằng một tờ giấy A4, làm từ hợp kim nhôm, nặng 97kg. Công suất của động cơ này có thể đạt 123 hp @ 6.000 rpm, mô-men xoắn 200 Nm @ 1.400 rpm, có nghĩa là nó không thua kém gì các dòng động cơ 1.6L nạp khí tự nhiên. Trong khi đó, lượng khí thải chỉ 99g C02/km. Trên chiếc Fiesta mới, động cơ EcoBoost cho kết quả thử nghiệm chỉ 5,47 L/100km trên đường cao tốc hoặc 6,91 L/100km trong nội thành.

Ông Joe Bakaj, phó chủ tịch phụ trách hệ thống truyền lực của Ford cho biết: “Chúng tôi đặt tiêu chí cao cho dòng động cơ EcoBoost 1.0L khi thiết kế chúng. Chúng tôi muốn làm mọi người "lóa mắt" trước khả năng tiêu thụ nhiên liệu, ngạc nhiên về hiệu năng, sự êm ái và tinh tế của động cơ EcoBoost. Hơn nữa, tất cả các yếu tố trên đều qui tụ trong một động cơ nhỏ, 3 xy-lanh".

Tính đến tháng 9/2013, nhà máy tại Cologne/Craiova sẽ sản xuất khoảng 294.000 động cơ 1.0L, tổng số động cơ EcoBoost cũng chạm mốc 2 triệu sản phẩm. Trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, doanh số bán hàng của các dòng xe được trang bị động cơ EcoBoost tăng 260% trong tháng 6, đạt 15,921 chiếc, tăng 195% trong 6 tháng đầu năm với 66,217 chiếc xe được bán ra.

Ford Fiesta trang bị động cơ EcoBoost 1.0L và CEO Alan Mulally tại triển lãm xe Bangkok 2013

Động cơ EcoBoost 1.0 được trang bị cho dòng xe Focus, C-Max và B-Max. EcoBoost 1.0L tại châu Âu và Mỹ. Trong năm 2013, lần đầu tiên động cơ EcoBoost sẽ tới Việt Nam và được trang bị cho chiếc Fiesta. Ford sẽ trưng bày động cơ Ecoboost 1.0L và chiếc Fiesta hoàn toàn mới tại triển lãm VAMA 2013 diễn ra vào cuối tháng 10 trước khi bán ra vào thời gian sau đó.

