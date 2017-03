(PLO) - Vụ việc xảy ra ở xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Do đoạn đường đang thi công, khi vượt mặt một chiếc xe container, một chiếc Fortuner lại không may trúng một anh xe máy liều lĩnh. Vậy là bác tài Fortuner đã đánh lái quá mạnh suýt gây hậu quả nghiên trọng, cũng may container phanh kịp thời.

Views: 3313