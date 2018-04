GM Việt Nam với chiến dịch “Bảo vệ điều quý giá của bạn”

General Motors Việt Nam (GM Việt Nam) vừa phối hợp cùng Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GD&ĐT, Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (Quỹ AIP) phát động chiến dịch “Bảo vệ điều quý giá của bạn” lần lượt diễn ra tại Trường Tiểu học Dịch Vọng A (Hà Nội), Trường Tiểu học Phù Đổng, Đà Nẵng và Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (quận 1, TP.HCM).



Khởi động chiến dịch “Bảo vệ điều quý giá của bạn”



Chiến dịch có chủ đề “Cho trẻ ngồi ghế sau và thắt dây an toàn” gồm một chuỗi nhiều hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội cùng ba hội thảo chia sẻ kiến thức cho cha mẹ sử dụng ô tô tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Chiến dịch hướng đến mục tiêu ngăn chặn thương vong không đáng có ở trẻ nhỏ bằng việc nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của ghế an toàn trẻ em cũng như nhấn mạnh trách nhiệm của cha mẹ trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ khi ngồi trên ô tô.



Các em tham gia chương trình văn nghệ hưởng ứng chiến dịch



Tại lễ phát động, các bậc phụ huynh và các em nhỏ rất tích cực tham gia chuỗi trò chơi an toàn giao thông và hội thảo chia sẻ kiến thức được chủ trì bởi các chuyên gia đến từ Ủy ban ATGT Quốc gia. Bên cạnh đó, phim tuyên truyền cũng như bài hát được sáng tác riêng cho chiến dịch mang tên “Điều quý giá” bởi nhạc sĩ Đoàn Nhược Quý cũng sẽ góp phần giúp lan tỏa thông điệp mạnh mẽ, nhắc nhở các bậc cha mẹ không chỉ dừng lại ở sự quan tâm chăm sóc mà còn cần luôn bảo đảm sự an toàn cho con cái, điều quý giá nhất của chúng ta.



Chiến dịch có chủ đề “Cho trẻ ngồi ghế sau và thắt dây an toàn”



“GM Việt Nam triển khai chiến dịch này nhằm đồng hành cùng Chính phủ trong nỗ lực đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ khi đi ô tô, hưởng ứng Năm an toàn giao thông quốc gia 2018 có chủ đề: An toàn giao thông cho trẻ em”, Chủ tịch GM Đông Nam Á Ian Nicholls nói và chia sẻ thêm: “Chúng tôi muốn kêu gọi tất cả các bậc cha mẹ Việt Nam sử dụng ghế an toàn trẻ em và thắt dây an toàn cho trẻ, không chỉ khi ngồi trên xe Chevrolet mà còn trên bất cứ các loại xe ô tô nào nào có hành khách là trẻ em.”



Trao tặng phim tuyên truyền và bài hát “Điều quý giá” nhạc sĩ Đoàn Nhược Quý



Ông Ian cho biết thêm: “GM luôn cam kết phục vụ và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng trên toàn thế giới nơi chúng tôi sống và làm việc. Với tinh thần “We Care - Chúng tôi vì bạn”, GM sẽ tiếp tục củng cố cam kết này bằng những hoạt động có tác động trực tiếp và thiết thực đến cuộc sống của người dân.”



Tặng quà cho các bé và phụ huynh tham gia chiến dịch



“Nền kinh tế Việt Nam ngày một phát triển, số lượng các gia đình sở hữu xe và sử dụng xe làm phương tiện di chuyển chính cũng tăng theo. Để bảo vệ con trẻ của chúng ta và tiếp tục phổ biến văn hóa an toàn giao thông, chúng ta cần khuyến khích các thói quen an toàn cho tất cả người tham gia giao thông, dù là đội mũ bảo hiểm hay thắt dây an toàn”, Greig Craft, Chủ tịch Quỹ AIP cho biết.



“Nhiều bậc cha mẹ sử dụng ô tô tại Việt Nam không ý thức được những nguy cơ của việc không thắt dây an toàn hoặc sử dụng ghế an dành cho toàn trẻ em”, tiến sỹ Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia nói và chia sẻ thêm: “Thông qua chiến dịch này, chúng tôi tập trung vào phổ biến kiến thức cho các bậc cha mẹ, gia đình về tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn cho con em của họ khi di chuyển. Dây an toàn và ghế an toàn cho trẻ em là những biện pháp đơn giản mà mọi gia đình có thể áp dụng để giảm thiểu nguy cơ thương vong.”

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Hoa Kỳ và các cơ quan chính phủ, chiến dịch dự kiến thu hút sự tham gia của hơn 700 phụ huynh ở ba thành phố. Với sự hỗ trợ của báo chí và truyền thông, ước tính khoảng 76.000 người trên khắp Việt Nam sẽ có được những kiến thức bổ ích từ chiến dịch này.